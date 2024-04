Palmeiras, Flamengo, Galo e mais: veja os 15 campeões estaduais já definidos em 2024

A- A+

É chegado o período de conclusão dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Neste último final de semana, 15 competições foram encerradas pelo país. No domingo, Flamengo, Palmeiras Atlético-MG, Atlético-GO e Vitória garantiram os títulos dos seus estaduais, mas outras decisões se desenrolaram também no sábado.

O Globo relembra os destaques de domingo e traz lista de todos os campeões estaduais até aqui. Veja abaixo:

Palmeiras (26º título)

O Palmeiras precisava de uma terceira virada consecutiva em placares agregados para chegar ao tricampeonato paulista contra o Santos, ontem. E conseguiu. Com gols de Raphael Veiga e Aníbal Moreno, o alviverde fez grande jogo com o Santos no Allianz Parque, venceu por 2 a 0 e garantiu a taça, seu 26º título estadual. É o segundo maior campeão de São Paulo, atrás apenas do rival Corinthians, dono de 30 títulos.

Em jogo elétrico, o Palmeiras mostrou o ímpeto que precisava para contrapor a vantagem de 1 a 0 do Santos, que venceu o primeiro jogo, na Vila Belmiro. Foram várias as chegadas em velocidade até que Endrick, já na metade final do primeiro tempo, tomou a frente de Felipe Jonatan e acabou derrubado pelo goleiro João Paulo, na interpretação de Raphael Claus, em lance revisado no VAR. Veiga bateu para abrir o placar para o time da casa.

No segundo tempo, em jogada iniciada por Endrick, Piquerez cruzou para Flaco López, que cabeceou no ponto futuro para Moreno, de surpresa na área, marcar o gol do título, que valeu R$ 5 milhões em premiação mais R$ 4 milhões em bônus da Crefisa ao alviverde.





Flamengo (38º título)

Enfim, o grito de "é campeão" voltou no Flamengo. Num Maracanã lotado, 65 mil torcedores viram o rubro-negro voltar a vencer o Nova Iguaçu, desta vez por 1 a 0, num golaço de Bruno Henrique, e garantir a conquista do título do Campeonato Carioca. Depois de dois vices seguidos, o Flamengo levou o estadual do Rio de Janeiro pela 38ª vez em sua história.

O placar agregado, depois da vitória por 3 a 0 na primeira partida, que havia encaminhado a conquista, terminou em 4 a 0. O rubro-negro foi campeão de forma invicta pela sétima vez — a primeira que isso acontece desde 2017. Com a conquista, o Flamengo se isolou ainda mais como maior campeão estadual do Rio. O Fluminense, segundo maior vencedor, tem 33.

Atlético-MG (49º título)

Mais cedo, num Mineirão com torcida única do Cruzeiro, Mateus Vital abriu o placar, já no segundo tempo, sobre o rival Atlético, que precisava da vitória para ser campeão — o Cruzeiro tinha vantagem do empate pela melhor campanha para a fase de grupos.

O Galo, porém, buscou a virada e o título. Saravia empatou, Hulk virou cobrando pênalti e Scarpa definiu o 3 a 1, que deu ao Atlético seu 49º título estadual da história, o pentacampeonato.

Vitória (30º título)

Na Arena Fonte Nova, o Vitória empatou com o Bahia e levou o título estadual que não vinha desde 2017. Os rivais baianos já haviam feito grande clássico, com direito a virada, no primeiro jogo, no Barradão, que terminou com Vitória do Leão por 3 a 2.

Wagner Leonardo e Everton Ribeiro marcaram no 1 a 1 (4 a 3 no agregado) do segundo jogo, que teve Rezende, do Bahia, expulso ainda no primeiro tempo. Foi o 30º título do time rubro-negro.

Atlético-GO (18º título)

No Antônio Accioly, o Atlético Goianiense voltou a vencer o Vila Nova, desta vez por 3 a 1 (tinha feito 2 a 0 na primeira partida) e se sagrou tricampeão goiano pela primeira vez, num 3 a 1 com gols de Emiliano Rodríguez (dois) e Luiz Fernando — Alesson descontou. No total, o Dragão tem agora 18 títulos estaduais.

Veja todos os campeões estaduais já confirmados pelo Brasil

Campeonato Alagoano: CRB

Campeonato Baiano: Vitória

Campeonato Brasiliense: Ceilândia

Campeonato Carioca: Flamengo

Campeonato Catarinense: Criciúma

Campeonato Cearense: Ceará

Campeonato Gaúcho: Grêmio

Campeonato Goiano: Atlético-GO

Campeonato Mato-Grossense: Cuiabá

Campeonato Mineiro: Atlético-MG

Campeonato Paranaense: Athletico

Campeonato Paulista: Palmeiras

Campeonato Pernambucano: Sport

Campeonato Piauiense: Altos

Campeonato Tocantinense: União

