Série A Palmeiras e Flamengo superam Botafogo e se consolidam na briga pelo título da Série A As duas equipes estão com 63 pontos restando três rodadas para o final do Brasileirão

A temporada parecia que já tinha acabado para Palmeiras e Flamengo após as eliminações na Libertadores. No entanto, as duas equipes aproveitaram a derrocada do Botafogo, que não vence há oito jogos, e chegam na reta final do Brasileirão com força em busca do título.

Palmeiras e Flamengo estão empatados com 63 pontos restando três rodadas para o encerramento da Série A. O Verdão lidera pela diferença no saldo de gols. São 26 a 17 do Rubro-negro carioca.

Na última rodada, disputada no domingo (26), o Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 e o Palmeiras buscou um empate contra o Fortaleza em 2 a 2.

A 35° rodada marcou a primeira vez que o Flamengo superou o rival Botafogo na classificação. O Fogão sofreu o empate do Santos no final da partida e segue sem vencer no Brasileirão e é o terceiro colocado com 62 pontos.

Outra equipe que aparece como candidato ao título é o Atlético-MG. O Galo venceu o Grêmio por 3 a 0 e está na quarta com 60 pontos.

Confira os últimos jogos dos postulantes ao título da Série A:

Palmeiras: América-MG (C); Fluminense (C); Cruzeiro (F)

Flamengo: Atlético-MG (C); Cuiabá (C); São Paulo (F)

Botafogo: Coritiba (F); Cruzeiro (C); Internacional (F)

Atlético-MG: Flamengo (F); São Paulo (C); Bahia (F)

