Libertadores Palmeiras goleia LDU e reencontra Flamengo na final da Libertadores Alviverde havia perdido por 3x0, em Quito, mas conseguiu reverter desvantagem para se classificar à decisão

O 30 de outubro de 2025 ficará para sempre na memória do torcedor do Palmeiras. Depois de perder por 3x0 para a LDU, no Equador, o Alviverde precisava de quatro gols de diferença para chegar à final da Libertadores. Assim, o fez. Com dois gols em cada tempo e com uma atuação de almanaque, o Verdão goleou o time dirigido por Tiago Nunes por 4x0, no Allianz Parque, e vai reencontrar o Flamengo na decisão depois de quatro anos. Os cariocas eliminaram o Racing, na quarta (29). O confronto será realizado em 29 de novembro, em Lima, Peru.

Palmeiras 4x0 LDU-EQU

O jogo

A montanha a ser escalada pelo Palmeiras era alta, após o revés sofrido na ida. Talvez, até maior que a dos 2.800 metros de altitude de Quito, local do confronto da semana passada. No entanto, na primeira parte do confronto, em São Paulo, o Alviverde cumpriu metade da missão necessária para avançar de forma direta à final.

Abel Ferreira optou por uma formação ofensiva, e com um ritmo intenso, o Palmeiras chegou ao primeiro gol na 10ª finalização, ainda aos 19 minutos. Uma das novidades do treinador na escalação, Allan cruzou da direita, na medida, para Ramón Sosa desviar de cabeça e fazer 1x0.

Como de praxe, o tento fez o Allianz Parque empurrar ainda mais a equipe dentro de campo, diante de uma LDU encaixotada no setor defensivo, e que abusava da cera, principalmente com o goleiro Álex Domínguez. No último lance do primeiro tempo, porém, o Palmeiras voltou a ser premiado pela determinação. Em cobrança de falta ensaiada, Sosa recebeu de Andreas Pereira e mandou para a área. Vitor Roque jogou para o meio e Bruno Fuchs bateu firme para ampliar.

Vaga garantida

Na reta final, Flaco López parou no goleiro da LDU logo no início. Em seguida, a partida ganhou ares de tensão. Pelo menos até os 22 minutos.

Recém-acionado em campo, Raphael Veiga foi o nome da classificação no segundo tempo. Primeiro, ele recebeu grande passe de Vitor Roque e fez o gol que levaria a partida para os pênaltis. Aos 36 minutos, o camisa 23, ganhou um pênalti de presente, depois de linda jogada individual de Allan pela direita. O meia cobrou no meio para carimbar o passaporte alviverde rumo a Lima.

