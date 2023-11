A- A+

FUTEBOL Palmeiras goleia o América e pode ser campeão já no fim de semana Alviverde abre 2 a 0 com tranquilidade no primeiro tempo e vê Flaco López transformar resultado em goleada

A antepenúltima rodada do Brasileirão começa a clarear a briga pelo título. Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras goleou o lanterna América-MG no Allianz Parque e ficou cada vez mais perto do sonho de garantir o 11º nacional de sua história. Endrick e Éder (contra) e Flaco López (dois) marcaram os gols da vitória por 4 a 0.

O alviverde chegou aos 66 pontos, a três do vice-líder Botafogo (que levou o empate do Coritiba nos minutos finais), de Atlético-MG e Flamengo, com uma vitória a mais que o trio. Se conseguir elevar essa distância para quatro pontos ao fim da 37ª rodada, no final de semana, garante matematicamente a conquista.

Endrick abriu o placar logo no segundo minuto de jogo, aproveitando uma bola que sobrou na entrada da área após levantamento de Raphael Veiga. O atacante de 17 anos acertou um bonito chute no cantinho esquerdo de Jori e marcou seu 10º gol no Brasileiro.

A partir dali, o alviverde teve tranquilidade para imprimir seu ritmo e volume de jogo. O segundo veio em nova jogada aérea, desta vez, contra. Éder desviou contra o próprio gol após cobrança de falta de Veiga pela esquerda.





No segundo tempo, Breno Lopes chegou a perder chance após lindo passe de Endrick. De frente para Jori, bateu por cima do gol. Acabou não fazendo falta: Flaco López, que substituiu Endrick com dores na coxa direita, fez dois em quatro minutos e transformou a vitória em goleada.

O primeiro veio após cruzamento de Piquerez pela esquerda. O segundo, e quarto da partida, foi em conclusão de jogada de escanteio, após desvio de Jaílson. O alviverde lidera em grande estilo.

Veja também

FUTEBOL Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão