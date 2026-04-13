A- A+

FUTEBOL Palmeiras ironiza dirigente do Flamengo após fala de "chorões profissionais" Clube alviverde responde José Boto nas redes sociais com vídeo e mensagem provocativa

O Palmeiras reagiu com ironia às declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que criticou clubes brasileiros ao chamá-los de "chorões profissionais". A resposta veio nas redes sociais, com uma publicação provocativa direcionada ao dirigente.

Na postagem, o Palmeiras divulgou um vídeo reunindo diferentes momentos em que Boto aparece reclamando de arbitragem. A publicação foi acompanhada de uma legenda irônica: "Parabéns pela autocrítica!", em tom de deboche às declarações recentes do dirigente rubro-negro.

A fala de José Boto ocorreu em entrevista à Flamengo TV, na qual o português comentou a mudança de data do clássico Fla-Flu e criticou o comportamento de alguns clubes no futebol brasileiro.

"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais", afirmou, sem citar diretamente quais equipes.

O dirigente também demonstrou surpresa com manifestações de clubes que, segundo ele, não estavam diretamente envolvidos na situação - isso porque o Palmeiras se posicionou publicamente discordando do adiamento do clássico carioca, alegando "diferença de tratamento entre os clubes".

"Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje", completou Boto.



Veja também