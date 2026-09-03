Palmeiras ironiza Neymar após bronca ao gramado da Vila e enaltece sintético: "Sempre perfeito"

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O Palmeiras resolveu comprar briga com Neymar após a reclamação do astro santista ao gramado da Vila Belmiro. O camisa 10 detonou o responsável por cuidar do campo "esburacado" após ser substituído por lesão ainda no intervalo.

O clássico terminou com empate sem gols e vaga do time da capital. O alviverde usou as redes sociais para ironizá-lo e defender o sintético do Nubank Parque.





Neymar não atuou no jogo de ida, com triunfo verde por 3 a 0, mas garantiu que sua ausência não teve relação com o fato de evitar atuar em gramados sintéticos. Há tempos que o santista reclama do piso e virou uma persona non grata para os palmeirenses, que desde a vaga na semifinal vêm cutucando o astro.



"Queremos dar os parabéns aos responsáveis pelo campo do Nubank Parque... Não importa o dia, o gramado está sempre perfeito e sem buracos, porque é cuidado diariamente", ironizou o Palmeiras em suas redes sociais, usando frase semelhante à de Neymar.



"Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro... ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!", escreveu o camisa 10, buscando justificativas para a eliminação.



O Palmeiras foi além em sua provocação. "PODE ACREDITAR!!! Além de oferecermos um bom campo para o adversário, nossos atletas se sentem mais seguros pois, nas corridas, o piso está sempre regular. Não é à toa que o Palmeiras é o clube da Série A com menor número de lesões nos últimos cinco anos... PARABÉNS, VIU? ÓTIMO TRABALHO!"



O clube ainda usou a parte dos comentários do post no Instagram para "dar uma dica" aos responsáveis pelo gramado da Vila Belmiro. "A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim."

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