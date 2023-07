A- A+

Futebol Palmeiras: Leila Pereira é chamada de 'mão de vaca' pela imprensa portuguesa Sem fazer contratações para o time de Abel Ferreira, a presidente do alviverde foi chamada de 'forreta', um termo que equivale a 'mão de vaca' no Brasil

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi classificada como "forreta" pela imprensa portuguesa. O termo, em Portugal, equivale a "mão de vaca", "pão duro" ou "avarento", no Brasil. A crítica foi feita em reportagem sobre a falta de contratações para atender ao time comandado por Abel Ferreira, nesta temporada.

Leila, que está em viagem nos Estados Unidos, foi alvo da imprensa portuguesa nesta última quarta-feira (26). A presidente do Verdão tem sofrido forte pressão por parte da torcida palmeirense pela apatia nessa janela de transferências. O Palmeiras é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não reforçou o elenco nesta janela de trasferências, que já está se fechando.

O texto publicado no jornal A Bola, um dos principais diários esportivos do país, tem como título: "Abel sofre com presidente forreta", e relata como a falta de investimento tem afetado o clube.

O próximo compromisso do Palmeiras é neste domingo (30), quando encara o América-MG, no Independência, em jogo válido pela 17ª rodada da competição.

Veja também

Futebol Melhor mandante x visitante invicto há quatro jogos: cenário de Operário-PR x Náutico