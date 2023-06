Palmeiras decide liderança do grupo contra Bolívar na Libertadores; veja escalações e onde assistir

A- A+

Com as duas equipes já classificadas, o Palmeiras recebe o Bolívar num confronto direto pela liderança do grupo 3 da Libertadores. A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, e marca a última rodada da fase de grupos da competição.

Palmeiras e Bolívar dominaram a chave 3 da Libertadores e chegam na última rodada empatados com 12 pontos. Os bolivianos estão na frente na tabela por vantagem no saldo de gols e por isso jogam pelo empate nesta noite. Qualquer vitória garante a liderança para o Verdão.

O Palmeiras vem de duas derrotas na Série A, para Bahia e Botafogo, e com isso se distanciou da primeira colocação do Brasileiro.

Abel Ferreira terá a baixa do volante Zé Rafael. Em compensação, o treinador português tem o retorno de Gabriel Menino.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Fabinho (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Bolívar: Lampe; Bentaberry, Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Onde assistir: ESPN e Star+.



