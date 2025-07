A- A+

Futebol Palmeiras mira Otávio após saída de Richard Ríos; meia deve deixar o Al-Nassr, diz jornal Meia está fora da pré-temporada por decisão do treinador Jorge Jesus e não deve seguir no clube saudita

Com a iminente transferência de Richard Ríos para o Benfica, o Palmeiras já se movimenta no mercado para preencher a lacuna no meio-campo. Um dos nomes que entrou no radar do clube alviverde é o do meia Otávio, de 29 anos, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas fora dos planos do técnico Jorge Jesus, segundo o jornal português O Jogo.

Otávio não foi relacionado para a pré-temporada do Al-Nassr na Europa, e, segundo informações divulgadas pela imprensa portuguesa, a decisão do treinador teria sido “por ordem técnica”.

No entanto, pesa também um desentendimento entre os dois durante a Supercopa Saudita de 2024, o que teria acelerado seu afastamento do elenco principal.

Sem espaço no time onde atua também Cristiano Ronaldo, Otávio é considerado um ativo valioso no mercado do futebol árabe. Ele foi contratado em 2023 junto ao Porto, por cerca de € 60 milhões (à época, aproximadamente R$ 318 milhões), e ainda tem mercado no Oriente Médio.

Clubes como Al-Ahli e Al-Qadisiyah também demonstraram interesse recente no atleta, mas o staff do jogador estuda com atenção a possibilidade de um retorno ao futebol sul-americano.

Apesar do alto salário, o Palmeiras analisa uma composição financeira viável com o Al-Nassr, que quer liberar o atleta e abrir espaço na folha salarial para novas contratações. Uma negociação por empréstimo com opção de compra também não está descartada.

