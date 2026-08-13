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Futebol

Palmeiras oscila em momento decisivo da temporada e torcida perde a paciência com Abel Ferreira

Clube paulista empatou por 1 a 1 contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Libertadores

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, vive sequência de três jogos sem vencerAbel Ferreira, técnico do Palmeiras, vive sequência de três jogos sem vencer - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras iniciou o confronto contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores, com um empate em 1 a 1 dentro de casa.

Agora, o clube paulista decide sua classificação na próxima quarta-feira, 19, no Paraguai, e precisa vencer para seguir vivo no torneio continental.

O resultado diante da equipe paraguaia mostra a oscilação que o time alviverde vem enfrentando após a pausa para a Copa do Mundo.

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O Palmeiras vive uma sequência de três jogos sem vencer, sendo superado pelo Fortaleza e empatando com Internacional e Cerro.

Além disso, desde o retorno das competições, o clube disputou sete partidas, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas.

A sequência negativa já gera preocupação nos torcedores, que começam a questionar o trabalho de Abel Ferreira.

O principal receio da torcida palmeirense é que o clube repita o cenário do ano passado, perca força na disputa por títulos e termine o ano sem conquistar taças.

Em 2025, o Palmeiras chegou à reta final da temporada disputando o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, porém, perdeu rendimento e acabou sendo vice-campeão das duas competições, ambas perdidas para o Flamengo.

No último Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira estava na ponta da tabela até enfrentar uma série de cinco jogos sem vitórias, já na reta final, e perder a liderança e o título para o rival carioca nas últimas rodadas da competição.

Além disso, na sequência, o time alviverde, que reverteu uma derrota por 3 a 0 para a LDU na semifinal da Libertadores para chegar à decisão, não conseguiu superar o Flamengo na final do torneio e também ficou com o vice-campeonato.

Agora, em 2026, o cenário preocupa a torcida palmeirense. Porém, o Palmeiras segue vivo nas três competições em que disputa e com chances de títulos em todas elas. Na Copa do Brasil, enfrenta o Santos nas quartas de final.

Já na Libertadores, precisa apenas de uma vitória simples contra o Cerro Porteño para seguir no torneio. Por fim, no Brasileirão, o time paulista é líder, com seis pontos de vantagem para o Flamengo, 48 contra 42, mas o rival carioca tem um jogo a menos e pode diminuir a diferença.

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