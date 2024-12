A- A+

MERCADO Palmeiras quer Paulinho, do Atlético-MG, e pode propor troca de jogadores A pedida do Atlético-MG é de 25 milhões de euros (R$ 162,39 milhões)

O Palmeiras quer reforçar seu ataque com Paulinho, atualmente no Atlético-MG. Os clubes ainda buscam um consenso na forma que se dará a negociação do atacante de 24 anos. A tendência é que os paulistas paguem um valor pelo atacante e ainda cedam atletas para os mineiros. A informação foi publicada inicialmente pelo site GE e confirmada pelo Estadão.

A pedida do Atlético-MG é de 25 milhões de euros (R$ 162,39 milhões). O valor é considerado alto pelo Palmeiras, que já gastou US$ 12 milhões (R$ 75,35 milhões) com Facundo Torres, além de US$ 2 milhões (R$ 12,56 milhões) em metas. Isso já corresponde a quase 40% dos R$ 220 milhões previstos no orçamento palmeirense para contratações de reforços.

Se gastasse os R$ 25 milhões, o Palmeiras estouraria o orçamento, com gasto de R$ 250,3 milhões nos dois jogadores. A saída foi oferecer a possibilidade de envolver mais atletas, para reduzir o valor pago ao Atlético-MG.

Em 2024, Paulinho entrou em campo em 59 partidas e marcou 19 gols. O atacante foi peça importante, fazendo dupla com Hulk, na condução do Atlético-MG às finais de Copa do Brasil e Copa Libertadores.

Por estar em recuperação de lesão, o jogador seria um reforço com foco no Mundial de Clubes, a ser disputado entre junho e julho de 2025. No começo de dezembro, o atacante passou por cirurgia por causa de uma fratura óssea na canela. O tempo de recuperação é estimado em seis meses, o que faria com que ele estivesse disponível para jogar somente em maio.

Paulinho se profissionalizou pelo Vasco em 2018 e despertou interesse do mercado europeu. O Bayer Leverkusen desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões, na cotação da época) para levá-lo à Alemanha.

Após quatro temporadas no futebol alemão, o atacante foi cedido por empréstimo ao Atlético-MG, já com o contrato com o Bayer Leverkusen por encerrar. Quando o vínculo acabou, na metade de 2023, o clube mineiro o contratou em definitivo, em acordo válido até o fim de 2026. Ele terminou o ano como artilheiro do Brasileirão, com 19 gols.

Ao todo, ele soma 120 jogos pelo Atlético-MG e 50 gols. Paulinho integrou o grupo campeão mineiro em 2023 e 2024. Ele também foi campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021. Na seleção principal, o jogador não tem sido chamado, embora já tenha figurado em convocações em 2023.

