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NÃO FOI DESSA VEZ Palmeiras perde título do Brasileirão após seu melhor primeiro turno nos pontos corridos Time de Abel somou 44 pontos nas primeiras 19 rodadas, mas viu o Flamengo tirar a diferença e ser campeão com antecedência em São Paulo

O Palmeiras perdeu em casa um Brasileiro que começou melhor do que qualquer outro de sua história nos pontos corridos. Fez 44 pontos nas primeiras 19 rodadas, com 13 vitórias, cinco empates e uma derrota. O aproveitamento de 77,2% deixou o time de Abel Ferreira quatro pontos à frente do Flamengo na classificação do turno.

No começo do returno, a impressão era de que a distância ainda cresceria. Na 21ª rodada, o Palmeiras fez 4 a 0 no Vitória, em Salvador, enquanto o Flamengo empatou com o Internacional em Porto Alegre. A tabela daquela noite mostrava 47 a 39 para os paulistas, embora o time de Leonardo Jardim tivesse um jogo a menos.

A pendência era um encontro com o Mirassol. Quando o jogo enfim aconteceu, em 2 de setembro, o Flamengo venceu por 2 a 0 no Maracanã. Carrascal e Paquetá marcaram os gols que deixaram os dois candidatos com 25 jogos cada e só um ponto de diferença, 52 a 51.

A troca de líder veio na rodada seguinte. O Flamengo ganhou do Remo por 1 a 0 em Belém, e o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo no Rio. Ainda houve disputa apertada. Ao fim da 32ª rodada, os dois vinham de três vitórias consecutivas e continuavam separados por um ponto, agora a favor dos cariocas.

Foi nas três rodadas anteriores ao confronto direto que o Flamengo construiu a vantagem que trouxe a São Paulo. Venceu Vasco, Grêmio e Athletico-PR. O Palmeiras empatou com o Santos, goleou o Remo e perdeu de virada para o Cruzeiro. A diferença passou de um para seis pontos.

Até a bola rolar neste sábado, o Flamengo havia somado 39 dos 48 pontos em disputa no returno. O Palmeiras tinha feito 29. Dos dez pontos que o Flamengo tirou do rival, quatro cobriram a desvantagem do primeiro turno. Os outros seis lhe deram o direito de ser campeão até com um empate na casa do Palmeiras.

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