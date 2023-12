Palmeiras pode conquistar dois brasileiros seguidos pela quarta vez na história; relembre

A- A+

O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (6), às 21h30, no estádio do Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E está muito próximo de mais um título, o 12º de sua história no torneio e o quarto na era dos pontos corridos. O time comandado por Abel Ferreira pode se igualar ao rival Corinthians como maior campeão brasileiro neste formato.

O Palmeiras carrega uma enorme vantagem para confirmar o título. Uma vitória simples ou mesmo um empate contra o Cruzeiro lhe garante a taça.

Atlético-MG e Flamengo tem 0,03% e quase 0%, respectivamente, de chances de tirar o título do rival. Chances ínfimas. O Palmeiras precisaria perder e ambos aplicarem goleada: os mineiros precisariam reverter um panorama de, pelo menos, oito gols de vantagem, enquanto os cariocas têm esse número ampliado para, no mínimo, 16 gols.

O Atlético-MG enfrenta o Bahia e o Flamengo joga com o São Paulo, ambos fora de casa.

O Palmeiras, portanto, é o campeão virtual. Chega a esta soma de 12 títulos porque inclui as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, disputados entre 1959 e 1970. Foi em 2010 quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu estas competições como legítimos títulos do Campeonato Brasileiro.

Assim, o time paulista foi campeão brasileiro em 1960 e 1967 (ambos unificado pela Taça Brasil), 1967 e 1969 (ambos unificado pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. E bicampeão pela quarta vez seguida :1972/73, 1967/67 (considerando as duas competições nacionais unificadas), 1993/94 e 2022/23.

