Palmeiras recebe Boca Juniors por vaga na final da Libertadores; veja escalações e onde assistir

A um passo da história. Esse é o lema para os jogadores do Palmeiras para esta quinta-feira (5), quando recebem o Boca Juniors, a partir das 21h30, no Allianz Parque, em busca de uma vaga na final da Copa Libertadores.

No jogo de ida das semis, o Verdão ficou no empate em 0 a 0 contra os argentinos e, na partida da volta, conta com o apoio da torcida para alcançar tentar alcançar a sua terceira final do torneio nos últimos quatro anos. As outras duas foram em 2020 e 2021, quando a equipe, comandada por Abel Ferreira, saiu com a taça após triunfos sobre Santos e Flamengo, respectivamente.

Após poupar grande parte dos titulares na derrota por 2 a 1 para o Bragantino no último domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico português deve contar com força máxima para a decisão contra o Boca. Assim, os principais nomes da equipe devem estar entre os 11 iniciais, como o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Rony.

A única baixa é o ponta Dudu, que não joga mais até o fim do ano por conta de lesão. O jovem Endrick, que marcou contra o Bragantino, deve continuar seguir como opção no banco de reservas.

Apesar do favoritismo inicial do Palmeiras, que domina a competição nos últimos anos, o Boca Juniors não deve dar facilidade. Após um jogo de ida muito acirrado e disputado, os argentinos chegam a São Paulo com fé nos pés do uruguaio Cavani, que se juntou à equipe na última janela de transferências e é a principal referência para o ataque.

Além disso, outra arma do Boca Juniors pode ser tentar segurar o empate até o fim do tempo regulamentar para levar o jogo para os pênaltis. Essa estratégia já foi utilizada pelos argentinos nessa ediçaõ da Libertadores, tanto nas oitavas, diante do Nacional, quanto nas quartas, quando triunfaram sobre o Racing.

Quem passar de fase no jogo desta quinta enfrenta o Fluminense na final. O Tricolor avançou após vencer o Internacional, de virada, em jogo emocionante na quarta-feira (4). A grande decisão do torneio está marcada para o dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández e Valentín Barco; Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón

Onde assistir: ESPN e Star +.

