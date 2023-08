Palmeiras recebe Deportivo Pereira em busca da semi da Libertadores; veja escalações e onde assistir

A- A+

Após aplicar um placar elástico e com extrema tranquilidade de 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira na ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras recebe o time colombiano nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Allianz Parque, pelo jogo de volta.

Se conseguir avançar, será a quarta vez seguida que o time comandado por Abel Ferreira se classifica à semifinal da competição. O Verdão tenta também conquistar o quarto título de Libertadores da sua história e o terceiro desde a chegada do técnico português, em 2020.

Com a grande vantagem no placar, o Palmeiras entra em campo com mais tranquilidade e pode vir com time misto, até porque conta com baixas importantes e ainda tenta alcançar o Botafogo, mais líder do que nunca, com 11 pontos à frente do vice - o próprio Verdão - na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Assim, além de não poder contar com Gabriel Menino, suspenso por cartões amarelos, a equipe também não terá Dudu, a sua referência no ataque, em campo. O camisa 7 sofreu uma lesão grave no último domingo (27) durante a vitória sobre o Vasco, então Abel Ferreira deve optar por John John ou Kelvin para ocupar a vaga. Já no lugar do volante, o técnico deve escalar o colombiano Richard Rios.

O Deportivo Pereira, que está muito atrás do placar, precisa fazer pelo menos quatro gols de diferença sobre o Palmeiras, que joga em casa, para levar a partida para os pênaltis. Assim, o time colombiano deve vir para o "tudo ou nada" e com força máxima para o jogo.



Ficha do jogo:

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Kelvin), Artur e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira

Deportivo Pereira

Quintana; Monroy, Garcés, Quintero e Carlos Ramírez; Medina, Zuluaga, Fory e Bocanegra; Ángelo Rodríguez e Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI), Juan Serrano (CHI) e José Cabero (CHI)

Local: Arena Allianz Parque

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Deportivo Pereira será transmitido na TV Aberta pela Globo, ou pelos por serviços fechados de streaming na ESPN e Star+.

