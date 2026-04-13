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Palmeiras reclama de pênalti não marcado em clássico contra o Corinthians

Verdão protesta de lance envolvendo Sosa e Gabriel Paulista, aos 16 minutos do segundo tempo

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Lance de Corinthians x PalmeirasLance de Corinthians x Palmeiras - Foto: Reprodução / X

O Palmeiras reclamou de um pênalti não marcado no clássico contra o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena. Em um post nas redes sociais, o clube paulista publicou o vídeo do lance e se questionou o motivo do árbitro de vídeo não recomendar a revisão: "Por que o VAR não recomendou a marcação do pênalti neste lance?".

O lance em questão aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo envolvendo Sosa e Gabriel Paulista. Allan fez bela jogada individual, cruzou para trás e a bola ficou viva na área do Corinthians após bater em Matheuzinho. Na hora de afastar, o defensor do Timão dividiu com o atacante paraguaio e os jogadores do Palmeiras reclamaram de pênalti.

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O jogo ficou marcado pelas expulsões por parte do Corinthians, que terminou o jogo com dois jogadores a menos: André recebeu cartão vermelo por gesto obsceno, aos 34 do primeiro tempo, e Matheuzinho, por agredir Flaco López, aos 23 da etapa final.

Em vantagem numérica, o Verdão pressionou, deu trabalho a Hugo Souza, mas não conseguiu tirar o zero do placar no clássico da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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