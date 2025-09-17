Palmeiras vence River Plate fora de casa e larga em vantagem nas quartas de final da Libertadores
Alviverde venceu os Milionários por 2 a 1 e agora dependem somente de um empate para avançar às semis
O Palmeiras largou bem nas quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (17). Jogando no Monumental de Nuñez, na Argentina, o Alviverde venceu o River Plate fora de casa por 2 a 1.
Os gols do Alviverde foram marcados por Gustavo Gómez e Vitor Roque, ambos na primeira etapa. Martínez Quarta descontou para os donos da casa.
Com a vantagem, o Palmeiras depende somente de um empate no jogo de volta para se classificar para as semifinais da competição.
Palmeiras e River Plate voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.
Leia também
• Liverpool marca nos acréscimos e ganha no sufoco do Atlético de Madrid na largada da Champions
• Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão
• Com River x Palmeiras, quartas de final da Libertadores inicia para brasileiros; veja onde assistir
O jogo
Monumental lotado, vaias da torcida e um adversário que costuma dificultar a vida dos brasileiros. Era o cenário perfeito para o River Plate tomar conta do jogo, certo? Não para o Palmeiras. Valente, o Alviverde mostrou logo cedo que não estava para “brincadeira”. Aos cinco minutos, em cobrança de escanteio, Andreas Pereira cruzou na medida para Gustavo Gómez subir de cabeça, livre de marcação, e abrir o placar.
Foi o começo dos sonhos do Palmeiras, que, aos 10 minutos, já detinha mais de 70% de posse de bola. O domínio era absoluto, e logo aos 12 minutos, Khellven recebeu a bola na entrada da área e finalizou cruzado para boa defesa do goleiro Armani.
Aos 18, o goleiro argentino voltou a ser exigido novamente. Em cobrança de falta de Andreas Pereira, Armani precisou saltar para evitar o que seria o segundo gol do Palmeiras. No lance seguinte, Lucas Evangelista subiu de cabeça para mandar a bola na trave e assustar o time da casa.
Após as chances, a blitz palmeirense diminuiu um pouco o ritmo. Sem sofrer, o Palmeiras conseguiu anular bem qualquer jogada de perigo dos argentinos. E foi a partir de um desarme que saiu o segundo gol. Aos 41, após retomada de bola no ataque, Flaco López acionou Vitor Roque em profundidade. Cara a cara com o goleiro, o atacante não desperdiçou a oportunidade e ampliou o placar, calando os mais de 80 mil torcedores no Monumental.
Segundo tempo
Após um primeiro tempo para esquecer, o River Plate voltou com mudanças na segunda etapa. A expectativa do técnico Marcelo Gallardo era de um começo relâmpago dos Milionários, o que não aconteceu.
O River até teve uma chance no primeiro minuto, mas sem grande perigo. Em cobrança de escanteio de Acuña, Driussi subiu de cabeça para mandar por cima da barra defendida por Weverton.
Visivelmente, o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas não o suficiente para sofrer perigo dos donos da casa. O susto do Alviverde aconteceu aos 38 minutos. Após Weverton subir em bola alçada na área, o goleiro acabou atingindo Montiel. O pênalti quase foi marcado após árbitro revisar o lance no VAR, mas o juíz deu impedimento na jogada.
O alívio alviverde, no entanto, durou pouco. Aos 43, Martínez Quarta arriscou de fora da área e contou com o desvio em Piquerez para matar Weverton, diminuir o placar e dar um pouco de esperança para os Milionários na partida de volta.