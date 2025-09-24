Qua, 24 de Setembro

Libertadores

Palmeiras x River Plate: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo desta quarta (24)

Jogo válido pela segunda partida das quartas de final da Libertadores ocorre nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, às 21h30

Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da LibertadoresPalmeiras venceu o River Plate por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores - Foto: Juan Mabromata/AFP

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

 

 

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, em pleno Monumental de Nuñez, o Verdão chega para este segundo jogo dependendo apenas de um empate para avançar às semifinais da competição.

Caso confirme a classificação, o Palmeiras enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25).

Palmeiras x River Plate
O Palmeiras chega para o segundo confronto decisivo contra o River Plate com nove jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias e dois empates.

E quem vem sendo peça decisiva do Alviverde nos últimos jogos é o atacante Vitor Roque. Antes contestado, o jogador vive seu melhor momento na temporada com cinco gols nos últimos quatro jogos, incluindo o segundo gol da vitória contra o River Plate.

 

 

O River Plate, por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas na temporada. Além do revés perante o Palmeiras, os Millonários também perderam no último fim de semana para o Atlético Tucumán, no Campeonato Argentino.

Jogando contra o River também está o retrospecto recente da equipe contra os brasileiros no mata-mata da Libertadores, que conta com quatro eliminações seguidas, incluindo uma contra o próprio Palmeiras em 2021.

Prováveis escalações
Palmeiras: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

River Plate: Armani; Montiel, Pablo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo (Colidio), Galoppo, Nacho Fernández (Quintero) e Castaño; Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).
 

