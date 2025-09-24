Palmeiras x River Plate: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo desta quarta (24)
Jogo válido pela segunda partida das quartas de final da Libertadores ocorre nesta quarta-feira (24), no Allianz Parque, às 21h30
Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
90 MINUTOS DECISIVOS PELA COPA! COM ALMA E CORAÇÃO, VAMOS JUNTOS NA LUTA PELA CLASSIFICAÇÃO! HOJE É DIA DE PALMEIRAS E NADA MAIS IMPORTA! pic.twitter.com/rfbyOcTIDI— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, em pleno Monumental de Nuñez, o Verdão chega para este segundo jogo dependendo apenas de um empate para avançar às semifinais da competição.
Caso confirme a classificação, o Palmeiras enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (25).
Palmeiras x River Plate
O Palmeiras chega para o segundo confronto decisivo contra o River Plate com nove jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias e dois empates.
E quem vem sendo peça decisiva do Alviverde nos últimos jogos é o atacante Vitor Roque. Antes contestado, o jogador vive seu melhor momento na temporada com cinco gols nos últimos quatro jogos, incluindo o segundo gol da vitória contra o River Plate.
A dupla funciona de novo. Passe de Flaco López e gol de Vitor Roque. River Plate 0x2 Palmeiras no Monumental de Núñez.— Planeta do Futebol (@futebol_info) September 18, 2025
O River Plate, por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas na temporada. Além do revés perante o Palmeiras, os Millonários também perderam no último fim de semana para o Atlético Tucumán, no Campeonato Argentino.
Jogando contra o River também está o retrospecto recente da equipe contra os brasileiros no mata-mata da Libertadores, que conta com quatro eliminações seguidas, incluindo uma contra o próprio Palmeiras em 2021.
Prováveis escalações
Palmeiras: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
River Plate: Armani; Montiel, Pablo Díaz, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez, Portillo (Colidio), Galoppo, Nacho Fernández (Quintero) e Castaño; Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.
Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).