Palmeiras vacila, mas encontra gol no acréscimo e bate o Sporting Cristal na Libertadores

A estreia do Palmeiras na Copa Libertadores não foi a que os torcedores esperavam em termos de desempenho. Contra um limitado Sporting Cristal, havia expectativa de uma vitória maiúscula nesta quinta-feira. No entanto, a equipe alviverde vacilou muitas vezes e graças a Richard Ríos e um passe perfeito de Luighi no acréscimo encontrou a vitória por 3 a 2 no Estádio Nacional, de Lima.



O Palmeiras voltou a marcar gols com bola rolando após quatro jogos, mas ainda ficou devendo. O time se mostrou muito instável ao longo do jogo. Nos momentos em que tinha maior controle e mais chance de balançar as redes, exagerava no preciosismo. O time relaxou quando não podia e sofreu contra a equipe mais fraca do grupo. O próximo desafio na Libertadores é dentro de casa, na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Cerro Porteño, que lidera o Grupo A.



Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros e colocou Felipe Anderson na vaga de Raphael Veiga. O time mostrou uma postura promissora nos primeiros minutos, mas logo começou a mostrar dificuldades e viu o Sporting Cristal tomar conta das ações ofensivas.



Os peruanos encurralaram os palmeirenses e construíram bons lances em sequência que geraram discussões com a arbitragem. No primeiro lance, Fuchs tocou a bola com o braço a poucos centímetros da grande área o que gerou uma falta perigosa. Depois, Weverton defendeu em dois tempos um toque de cabeça e viu a bola parar em cima da linha. Estêvão teve chance de colocar a equipe alviverde em vantagem, mas desperdiçou um gol claro.





Quando menos se esperava do Palmeiras, a equipe se encontrou no jogo. Após Lucas Evangelista obrigar o goleiro a fazer grande defesa, o conjunto alviverde emendou um outro bom lance. A bola ficou disputada no lado esquerdo da grande área com Torres e Roque, o uruguaio finalizou, o arqueiro Enríquez defendeu, mas soltou nos pés de Estêvão, que colocou a bola no gol e pôde comemorar aos 37 minutos.



Com a vantagem no placar, o Palmeiras voltou mais à vontade no segundo tempo, com Lucas Evangelista ditando o ritmo alviverde. Houve uma sequência de gols perdidos que poderiam custar caro aos visitantes. Dito e feito. O Sporting Cristal começou a melhorar no jogo e criar bons lances. Em uma bola despretensiosa, a defesa palmeirense não deu combate no rebote e viu Pretell encontrar um lindo chute para deixar tudo igual, aos 21 minutos.



A pressão do relógio começou a dificultar a missão palmeirense em Lima, até que Flaco López foi derrubado na área, e a arbitragem não teve dúvidas em marcar o pênalti. Piquerez cobrou forte e recolocou os visitantes em vantagem, aos 36. Dois minutos depois, veio a resposta peruana em mais um lindo chute de longe. Távara empatou o jogo.



Já no acréscimo da partida, Luighi achou um cruzamento perfeito, na medida, para Richard Ríos concluir e confirmar a sofrida vitória do Palmeiras, aos 47 minutos.

