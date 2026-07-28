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FUTEBOL Palmeiras tem cinco retornos importantes para a partida contra o Vitória pelo Brasileirão Entre eles está o argentino Flaco López, o jogador se reapresentou ao Palmeiras após o período de descanso depois da Copa do Mundo

O Palmeiras estará reforçado para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, 29, no Barradão. O confronto será válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O técnico Abel Ferreira conta com o retorno de cinco jogadores para a partida em Salvador. Khellven, Barboza, Ramón Sosa e Allan, que estavam suspensos no revés para o Atlético-MG, voltam a ficar à disposição.



Quem também já treina com o elenco é o argentino Flaco López. O jogador se reapresentou ao Palmeiras após o período de descanso depois da Copa do Mundo. O atleta irá viajar com a delegação para Salvador.





Segundo o site "GE.com", o clube paulista recusou recentemente uma proposta do Spartak Moscou, da Rússia, por Flaco López. O time europeu ofereceu cerca de R$ 116 milhões para contar com o futebol do argentino.



Com desfaques nos últimos compromissos, o técnico Abel Ferreira teve de improvisar. Contra o Atlético-MG, por exemplo, Emiliano Martínez foi colocado na zaga junto com Gustavo Gómez e Murilo.



O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O time alviverde tem seis pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, que soma 38 pontos. A equipe carioca visita o Internacional nesta quarta.

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