Palmeiras tira sarro do Corinthians por não renovação de Memphis: "De Pay, a gente entende"

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A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganhou mais um capítulo de provocação entre os clubes.



Diante da negociação frustrada da equipe alvinegra com o holandês Memphis Depay, os palmeirenses aproveitaram o desfecho do episódio para fazer uma propaganda do seu banco digital usando um trocadilho com o sobrenome do jogador.





Na publicação, o mascote do clube (representado por um porco) aparece com uma faixa semelhante à usada pelo astro europeu em cima de uma bola. A ilustração é uma alusão ao gesto feito pelo atleta na final do Campeonato Paulista de 2025.



Na postagem, o Palmeiras adicionou a inscrição "Equilibre as suas contas com Palmeiras Pay". A provocação ainda foi reforçada em novo tom de ironia. "De Pay, o Palmeiras entende. Abra a sua conta no Palmeiras Pay e faça parte desta história".





Na tarde desta terça-feira, o Corinthians definiu a não permanência do jogador no clube e informou que o motivo do fim da passagem do atleta pelo clube tem relação com a atual situação financeira da agremiação. A pressão política que sofreu o presidente Osmar Stabile foi determinante para o dirigente desistir de renovar o contrato.



Memphis Depay quebrou o silêncio após o Corinthians ter oficializado que não renovaria o vínculo e disse ter ficado frustrado com o desfecho da situação.



"Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais dois anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso", escreveu.





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