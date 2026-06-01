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FUTEBOL

Palmeiras vai à pausa da Copa com 55% de chance de título no Brasileiro; veja probabilidades

A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos

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Abel Ferreira, técnico do PalmeirasAbel Ferreira, técnico do Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras entra no intervalo da temporada como principal candidato ao título nacional. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alviverde possui 55,5% de chances de conquistar a competição após a realização de 18 das 38 rodadas previstas.

A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça.

Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu.

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Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória.

Na parte inferior da projeção aparecem equipes com probabilidades quase residuais. Internacional, Santos, Grêmio, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense têm números bastante baixos neste momento da competição.

Confira as chances de título do Brasileirão segundo a UFMG após 18 rodadas:

Palmeiras - 55,5%

Flamengo - 28,2%

Fluminense - 5,2%

Athletico-PR - 3,2%

Bragantino - 3,1%

Bahia - 1,2%

Coritiba - 0,97%

Corinthians - 0,54%

Atlético-MG - 0,47%

São Paulo - 0,42%

Cruzeiro - 0,34%

Botafogo - 0,33%

Vitória - 0,30%

Internacional - 0,065%

Santos - 0,051%

Grêmio - 0,050%

Vasco - 0,024%

Mirassol - 0,016%

Remo - 0,014%

Chapecoense - 0,000%

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