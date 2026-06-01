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FUTEBOL Palmeiras vai à pausa da Copa com 55% de chance de título no Brasileiro; veja probabilidades A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos

Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras entra no intervalo da temporada como principal candidato ao título nacional. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alviverde possui 55,5% de chances de conquistar a competição após a realização de 18 das 38 rodadas previstas.



A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça.



Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu.





Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória.



Na parte inferior da projeção aparecem equipes com probabilidades quase residuais. Internacional, Santos, Grêmio, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense têm números bastante baixos neste momento da competição.



Confira as chances de título do Brasileirão segundo a UFMG após 18 rodadas:



Palmeiras - 55,5%



Flamengo - 28,2%



Fluminense - 5,2%



Athletico-PR - 3,2%



Bragantino - 3,1%



Bahia - 1,2%



Coritiba - 0,97%



Corinthians - 0,54%



Atlético-MG - 0,47%



São Paulo - 0,42%



Cruzeiro - 0,34%



Botafogo - 0,33%



Vitória - 0,30%



Internacional - 0,065%



Santos - 0,051%



Grêmio - 0,050%



Vasco - 0,024%



Mirassol - 0,016%



Remo - 0,014%



Chapecoense - 0,000%

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