Palmeiras vai à pausa da Copa com 55% de chance de título no Brasileiro; veja probabilidades
A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos
Com o Campeonato Brasileiro paralisado para a disputa da Copa do Mundo, o Palmeiras entra no intervalo da temporada como principal candidato ao título nacional. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alviverde possui 55,5% de chances de conquistar a competição após a realização de 18 das 38 rodadas previstas.
A equipe comandada por Abel Ferreira ampliou sua vantagem antes da interrupção do torneio e aparece com boa margem sobre os concorrentes diretos. O principal perseguidor nas projeções é o Flamengo, que soma 28,2% de probabilidade de levantar a taça.
Atrás da dupla que domina os cálculos surgem Fluminense (5,2%), Athletico-PR (3,2%) e Red Bull Bragantino (3,1%), todos com possibilidades matemáticas mais discretas na corrida pelo troféu.
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Mesmo distante dos líderes nas contas da UFMG, outros clubes seguem com chances, ainda que reduzidas, como Bahia, Coritiba, Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Vitória.
Na parte inferior da projeção aparecem equipes com probabilidades quase residuais. Internacional, Santos, Grêmio, Vasco, Mirassol, Remo e Chapecoense têm números bastante baixos neste momento da competição.
Confira as chances de título do Brasileirão segundo a UFMG após 18 rodadas:
Palmeiras - 55,5%
Flamengo - 28,2%
Fluminense - 5,2%
Athletico-PR - 3,2%
Bragantino - 3,1%
Bahia - 1,2%
Coritiba - 0,97%
Corinthians - 0,54%
Atlético-MG - 0,47%
São Paulo - 0,42%
Cruzeiro - 0,34%
Botafogo - 0,33%
Vitória - 0,30%
Internacional - 0,065%
Santos - 0,051%
Grêmio - 0,050%
Vasco - 0,024%
Mirassol - 0,016%
Remo - 0,014%
Chapecoense - 0,000%