A- A+

SÉRIE A Palmeiras vence Atlético-GO e vai para 'final' com o Botafogo na liderança do Brasileirão Raphael Veiga fez o único gol da partida, que marcou o rebaixamento dos goianos

O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira derrotou o Atlético-GO, por 1x0, neste sábado (23), em Goiânia, e assume a ponta em momento decisivo. O time paulista fez valer o favoritismo diante do lanterna e levou a melhor em jogo tranquilo, sem sofrer sustos na defesa. Raphael Veiga fez o único gol da partida, que marcou o rebaixamento dos goianos.

O resultado levou o Palmeiras aos 70 pontos na classificação, mesma pontuação do Botafogo, mas com uma vitória a mais. O alvinegro carioca empatou por 1x1 com o Vitória e deixou escapar a ponta do campeonato às vésperas do confronto decisivo entre as equipes. Paulistas e cariocas se enfrentam na próxima terça-feira (26), no Allianz Parque, às 21h30, em "final" antecipada

Após o duelo com o Botafogo, a tabela do Palmeiras ainda guarda confrontos com Cruzeiro, fora, e Fluminense, em casa. O time alvinegro, por sua vez, terá pela frente o Internacional, em Porto Alegre, e São Paulo, no Rio.

Abel Ferreira promoveu a volta de Richard Ríos ao time titular e manteve Rony no comando de ataque. O meia colombiano foi bastante procurado pelos companheiros para articular jogadas, enquanto o camisa 10 se movimentou bastante para abrir espaços para Felipe Anderson e Estêvão.

Com a obrigação da vitória, o Palmeiras pressionou bastante a saída de bola adversária e deu pouco espaço para Atlético-GO respirar. O campo encharcado pela chuva deixou a bola mais veloz e exigiu mais da força física dos jogadores.

O Palmeiras abriu o placar com um gol que é a cara do time nesta reta final de temporada. Estêvão passou por dois marcadores em jogada individual na esquerda e tocou para Raphael Veiga, livre na grande área, bater rasteiro no canto do goleiro.

À frente do marcador, o time paulista aproveitou para recuar e explorar a fragilidade adversária em lances de contra-ataque. Mal taticamente e tecnicamente, a equipe goiana não levou perigo. Rony ainda acertou a trave em lance pela esquerda.

Na volta do intervalo, o Palmeiras manteve a estratégia adotada na etapa inicial após o gol. Deixou a bola com o Atlético-GO e administrou a partida marcando o adversário, que não demonstrou qualidade para criar boas chances.

Aos poucos, o time paulista foi ganhando espaço para contragolpear, mas abusou nos erros de passes. Aos poucos, Abel Ferreira foi oxigenando a equipe, colocando Flaco López e Menino em campo, descansando nomes como Veiga e Rony.

A chuva voltou a castigar Goiânia na reta final da partida e o jogo foi ficando cada vez mais burocrático. O Palmeiras se limitou a dar chutões para frente e mal finalizou. O Atlético-GO tentou melhorar com as substituições, mas a defesa alviverde teve noite intransponível, garantindo a terceira vitória consecutiva à equipe palmeirense.

Ficha técnica

Atlético-GO 0x1 Palmeiras

Atlético-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni (Maguinho), Baralhas e Rhaldney (Gonzalo Freitas); Alejo Cruz (Janderson) e Luiz Fernando (Joel Campbell); Hurtado (Derek). Técnico: Anderson Gomes.

Palmeiras - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Estêvão (Fabinho), Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Cartões amarelos: Baralhas, Luiz Fernando e Roni (Atlético-GO); Zé Rafael e Flaco López (Palmeiras)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Gol: Raphael Veiga, aos 19 minutos do primeiro tempo

Público: 11.216

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Veja também

SÉRIE A Juventude e Cuiabá ficam no empate pelo Brasileirão