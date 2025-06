A- A+

Copa do Mundo de Clubes Palmeiras vence Botafogo na prorrogação e avança para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes No duelo de brasileiros pelas oitavas de final da competição, o atacante Paulinho levou a equipe paulista até a vitória com um golaço durante a etapa extra

O Brasil tem um representante nas quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes. No duelo de brasileiros pelas oitavas de final do torneio, o Palmeiras levou a melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0, com um golaço de Paulinho na primeira etapa da prorrogação.

O duelo aconteceu na Filadélfia e teve boas oportunidades para os dois times, mas terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar, precisando ir para os 30 minutos adicionais. O Palmeiras ainda marcou no início do segundo tempo, com Estevão, mas o jovem estava em posição de impedimento.

O Porco tentou finalizar e abrir o placar, mas viu o goleiro John, do Botafogo, brilhar e fazer grandes defesas que evitaram gols dos paulistas.

Foi o atacante Paulinho, camisa 10 do Verdão, que se recupera de grave lesão na canela, quem decidiu a partida. Ele entrou no segundo tempo da etapa normal.

O Fogão tentou fechar os adversários e levar a partida para os pênaltis, mas amargou a eliminação no Mundial e voltará para casa.

Agora, o Palmeiras espera o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que acontece neste sábado (28), às 17h, também na Filadélfia.

O jogo

Durante o primeiro tempo da partida, o Verdão foi superior ofensivamente. Os paulistas foram mais dominantes, mas encontraram uma defesa fechada do Glorioso.

Aos 9 minutos, o Palmeiras teve uma ótima oportunidade, com uma chegada de Piquerez na linha de fundo, após um passe de Estevão. Ele cruzou rasteiro para Vitor Roque, que se esticou para tentar o gol. Alexander Barboza fez a dividida e evitou que o Porco fizesse 1 a 0.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, foi o Botafogo quem teve a chance de abrir o placar. Allan chegou com perigo pela direita e tentou o cruzamento, mas a bola parou em Gustavo Gómez.

A etapa também ficou marcada por faltas duras e entregas físicas dos dois lados. Com um jogo bastante pegado, os times não conseguiram chegar em boas finalizações.

Aos 37 minutos, um escanteio de Alex Telles assustou o gol de Weverton, que estava bem posicionado para fazer a saída e defender.

Marlon conduziu a bola aos 42 minutos do segundo tempo e invadiu a área palmeirense. Ele finalizou cruzado e desperdiçou uma grande chance para os cariocas.

No final do primeiro tempo, o Fogão passou a aparecer mais na partida, apesar da maior posse de bola dos paulistas, mas não encontrou o gol.

Nos acréscimos, Richard Ríos ainda recebeu a bola e soltou uma pancada que assustou o gol de John.

Tudo igual

A segunda etapa voltou animada, com finalizações para ambos os lados.

O Palmeiras tentou com passe de Allan para Estevão na entrada da área, mas parou em uma boa defesa de John.

Artur recebeu na direita e mandou a bola direto nas mãos do goleiro Weverton.

Estevão apareceu novamente, mas parou na defesa de John. No rebote, ele até conseguiu chegar ao gol, mas estava em posição de impedimento.

Aos 11, Estevão ainda tentou um passe para Maurício, mas John fez boa saída e ficou com a bola.

Savarino arriscou na entrada da área, mas a bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.

Uma linda defesa de John impediu o desvio de cabeça de Maurício, que havia recebido um cruzamento de Piquerez.

A intensidade do confronto diminuiu no final da segunda etapa, que continuou no 0 a 0 e levou o jogo para a prorrogação.

Prorrogação e golaço de Paulinho

No primeiro tempo da prorrogação, as duas equipes estavam buscando o gol, mesmo com o cansaço e o forte calor que fazia no Lincoln Financial Field.

Aos 2, Montoro dominou bonito pela esquerda, mas não conseguiu a finalização para o Botafogo.

Mas o torcedor do Porco teve motivos para comemorar e pôde soltar o grito de gol que estava entalado com Paulinho. Em bela jogada individual pela direita, o atacante driblou Marlon e bateu com categoria para abrir o placar do jogo.

O Palmeiras ainda ficou com um a menos com a expulsão de Gustavo Gómez, que levou o segundo cartão amarelo.

Durante os 15 minutos finais, o Botafogo ainda tentou chegar ao empate e levar o jogo para os pênaltis, mas não conseguiu evitar a eliminação na Copa do Mundo de Clubes e viu as comemorações dos palmeirenses tomarem conta do estádio da Filadélfia.



Palmeiras 1:

Weverton; Giay, Gómez, Fuchs e Piquerez; Martínez (Moreno), Ríos e Maurício (Facundo Torres); Estêvão (Paulinho) (Micael), Allan (Mayke) e Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira

Botafogo 0:

John; Vitinho, Jair (Kaio), Barboza e Telles (Cuiabano); Barbosa (Newton), Allan (Montoro) e Freitas; Savarino (Correa), Artur e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia.

Horário: 13h (hora de Brasília)

Árbitro: François Telexier (França).

Gols: Paulinho (100’ do 1T da P)

Cartões amarelos: Alexander Barboza, Alex Telles, Artur, Newton, Montoro (BOT), Piquerez, Estevão, Moreno, Weverton (PAL)

Cartões vermelhos: Gustavo Gómez (PAL)

