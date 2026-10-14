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Palmeiras vence Fluminense e abre vantagem na semifinal da Libertadores

Verdão derrotou o Tricolor por 2x1, no Maracanã, e precisa apenas de um empate na volta para avançar à final

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Palmeiras derrotou o Fluminense por 2x1Palmeiras derrotou o Fluminense por 2x1 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras abriu vantagem de olho na vaga na decisão da Libertadores da América. Nesta quarta-feira (14), no Maracanã, a equipe derrotou o Fluminense por 2x1, no encontro de ida da semifinal, e pode até empatar no duelo da volta, dia 21 de outubro, no Nubank Parque, que ainda assim estará na final. 

O primeiro tempo foi truncado, de poucas chances, mas eis que o Palmeiras, na primeira boa chegada, mostrou como é letal. Flaco López completou cruzamento de carrinho e fez 1x0.

Melhor defesa do futebol brasileiro atualmente, o Palmeiras voltou do intervalo ciente de que teria de fazer jus ao título e segurar a pressão do Fluminense para sair do Maracanã na vantagem. Pelo alto, Canobbio teve boa chance, mas parou em Carlos Miguel.

Perto do fim, Felipe Anderson teve a chance de fazer 2x0, mas Fábio fez grande defesa. Minutos depois, o goleiro tricolor salvou outra finalização, agora de Sosa, mas foi vencido na sequência do lance, quando Marlon Freitas bateu no canto para fazer a festa dos visitantes. 

Nos acréscimos, o Fluminense ressuscitou a esperança dos tricolores para uma recuperação no jogo da volta. Wesley Natã, de cabeça, diminuiu o placar e fechou o confronto em 2x1. 

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