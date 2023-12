A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras vence Fluminense e praticamente garante título do Brasileirão Com vitória sobre o Tricolor carioca, Verdão manteve três pontos sobre os rivais a uma rodada do fim

Em jogo realizado na tarde deste domingo (3), o Palmeiras recebeu o Fluminense e praticamente colocou as duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro. O Verdão bateu o Tricolor por 1x0, com gol de Breno Lopes, chegou aos 69 pontos, e manteve os três pontos de vantagem sobre Atlético-MG, Flamengo, na liderança a uma rodada do fim da competição. O Botafogo encara o Cruzeiro no complemento da rodada e também pode ir a 66 pontos.

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Cruzeiro, no Mineirão. Um simples empate já garante o 12º título do Brasileirão ao clube paulista. Entretanto, o time dirigido por Abel Ferreira pode faturar a taça mesmo com uma derrota, já que o Atlético-MG, com uma vitória, teria que tirar uma diferença de oito gols no saldo. Neste mesmo cenário, o Flamengo precisaria tirar uma diferença de 15 gols.

O jogo

Mesmo com um time recheado de reservas, o Fluminense foi superior ao Palmeiras no começo de jogo. Foram pelo menos duas grandes oportunidades desperdiçadas por John Kennedy, em meio ao nervosismo alviverde, que dependia da individualidade de Endrick. Breno Lopes anotou o gol que deu os três pontos ao time da casa em contra-golpe, após grande passe de Zé Rafael. O atacante chegou a balançar a rede em outras duas oportunidades, mas a arbitragem invalidou os lances.

Na etapa complementar, o Palmeiras controlou bem a partida e teve boas oportunidades para ampliar o marcador. O Verdão ainda viu o Fluminense perder o lateral Lucas Justen expulso, dificultando qualquer possibilidade de reação da equipe comandada por Fernando Diniz.

