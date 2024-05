Palmeiras vence Independiente del Valle e vai às oitavas da Libertadores

A- A+

O Palmeiras garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores como primeiro colocado do Grupo F ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 1, nesta quarta-feira (15) em São Paulo.

Uma cobrança de falta de longa distância do colombiano Richard Ríos, aos 36 minutos, e um pênalti convertido pelo paraguaio Gustavo Gómez nos acréscimos do primeiro tempo deram a vitória ao Verdão no Allianz Parque contra o Del Valle, que descontou na segunda etapa por meio de Lautaro Díaz (64').

O Palmeiras, recuado, soube resistir aos ataques dos visitantes até o apito final.

Além de garantir o primeiro lugar, a vitória coloca o Palmeiras com o melhor aproveitamento entre todos os grupos, com 13 pontos (os mesmos de River Plate e Talleres, mas com melhor saldo de gols), e dificulta a classificação dos equatorianos.

Nas últimas sete edições da Copa Libertadores, o Palmeiras conseguiu ser o melhor da fase de grupos em seis, vencendo o torneio duas vezes.

O destaque negativo da noite foi a contusão do jovem Endrick, que depois de fazer uma grande partida, deixou o gramado de maca no segundo tempo e preocupa tanto o time paulista quanto a seleção brasileira, a pouco mais de um mês da Copa América.

Na sexta e última rodada, o time comandado pelo técnico português Abel Ferreira vai receber em casa o argentino San Lorenzo, enquanto o Del Valle jogará diante de sua torcida contra o uruguaio Liverpool.

