Palmeiras suspende a compra do atacante Vitor Roque por veto de LaLiga

Vitor Roque não será mais jogador do Palmeiras, ao menos neste momento. O clube paulista chegou a um acordo com o Barcelona, mas foi obrigado a suspender a operação para repatriar o jovem atacante de 19 anos, que está emprestado ao Betis, devido ao veto de LaLiga.



A entidade não autorizou a transferência por questões burocráticas. Conforme o protocolo que organiza o Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro teria de ser "devolvido" ao Barcelona com a janela espanhola aberta para concretizar a rescisão do contrato. A janela está fechada neste momento na Espanha.



Por questões legais, o Betis, que tem contrato de empréstimo com Vitor Roque até o fim de junho e não pode reemprestar o jogador ao Palmeiras. Portanto, a operação, que previa que o time alviverde comprasse o atleta após o fim do empréstimo, foi suspensa.



A diretoria palmeirense estava otimista e esperava fechar a contratação até terça-feira. O Palmeiras sabia que a janela na Espanha estava fechada, mas não esperava que LaLiga não fosse autorizar a transferência.

Ainda há uma improvável chance de um desfecho positivo para o clube paulista, que se mantém cauteloso



Se for reforçar o Palmeiras, é mais provável que Vitor Roque chegue no meio do ano. A próxima janela para clubes brasileiros contratarem jogador do exterior será aberta em 2 de junho e fechada no dia 10 do mesmo mês.

Trata-se de um período extra instituído pela Fifa para times que disputarão o Super Mundial de Clubes entre junho e julho.





As conversas tinham evoluído principalmente por três fatores: o Palmeiras havia concordado em pagar os 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) pedidos pelo Barcelona por 80% do atleta, a boa relação entre dirigente de Barcelona e Betis, que fizeram o time de Sevilha desistir de querer uma compensação financeira para liberar o atacante agora, e a intervenção de André Cury, empresário do jogador, responsável por definir as bases do acordo, como publicou o jornal espanhol Sport.



O Barcelona sempre foi favorável ao acordo. O time catalão considera que não terá retorno esportivo com o atleta e quer recuperar os 30 milhões de euros que investiu quando comprou o jovem do Athletico-PR em julho de 2023 - o acordo também incluía 31 milhões de euros (R$ 185 milhões) em bônus por metas que não foram cumpridas.



Vitor Roque também havia gostado da proposta e aprovara a ideia de retornar ao Brasil e disputar o Super Mundial de Clubes.

Para ele, seria uma oportunidade de voltar a jogar com constância, o que não ocorreu na Europa, e recuperar o melhor nível técnico.



Vitor Roque é vice-artilheiro do Betis - são sete gols em 33 partidas. Ele passou a enfrentar maior concorrência no setor com a chegada recente do colombiano "Cucho" Hernandéz e tem jogado menos. No último jogo, a vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, começou entre os reservas e jogou os 10 minutos finais.

