Palmeiras conclui operação e contrata Vitor Roque por R$ 154 milhões

Após uma semana de negociações e conversas com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), LaLiga e Fifa para superar um longo imbróglio jurídico, o Palmeiras pôde anunciar seu reforço mais importante para a temporada. Vitor Roque, de 19 anos, assinou contrato de cinco anos e se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro.



O pedido de vocês foi atendido: SOLTA A CARTA, que o Tigrinho agora é PORCO! pic.twitter.com/smfAFMXPDq — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

O clube pagará 25,5 milhões de euros (R$ 154 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de bônus em caso de metas batidas que podem alcançar 5 milhões de euros (R$ 30 milhões).



"Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para a minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil", disse o atacante, natural de Timóteo, interior de Minas Gerais.



É o bonde do... Tigrinho! pic.twitter.com/ThlFMJy1W9 — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 28, 2025

"Desde que começaram a surgir as notícias sobre a possibilidade de eu me transferir para o Palmeiras, tenho recebido diversas mensagens de torcedores palmeirenses, e esse carinho fez toda a diferença. Não vejo a hora de me juntar aos meus companheiros e estar em campo para ajudar o Palmeiras", completou.



O Palmeiras só concluiu a operação na noite de quinta-feira, 27, depois de se acertar com o Barcelona e o Betis e de receber a anuência da Fifa destravando o bloqueio jurídico anteriormente imposto por LaLiga e pela federação espanhola, que recuou e estuda até mudar seu regulamento diante da convincente argumentação dos advogados do clube paulista.





A força-tarefa envolveu sete advogados no Brasil e um na Espanha, além de uma série de e-mails à Fifa, que, de posse de toda a documentação, respondeu que a federação espanhola e LaLiga tinham de liberar a transferência.

A argumentação foi tão convincente que a federação entendeu que há falhas em seu regulamento e que terá de mudá-lo no futuro.



O jogador passou por exames médicos em Sevilha, na Espanha, antes de viajar a São Paulo para assinar o contrato e ser anunciado. Sua apresentação ainda não tem data marcada.

O atacante não levará muito tempo para reforçar a equipe de Abel Ferreira, já que vinha treinando e jogando pelo Betis. No entanto, não está inscrito ainda no Paulistão.



Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque se transferiu ao Athletico Paranaense poucos meses após subir ao profissional. O time de Curitiba vendeu o jovem ao Barcelona por 61 milhões de euros - 30 milhões fixos mais 31 milhões em metas, que não foram batidas



Ele deixa o Betis como vice-artilheiro - foram sete gols em 33 partidas. O brasileiro passou a enfrentar maior concorrência no setor com a chegada recente do colombiano "Cucho" Hernandéz e vinha jogando menos. No último jogo, a vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, começou entre os reservas e jogou os 10 minutos finais.

