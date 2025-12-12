Sex, 12 de Dezembro

Polêmica

Palmeiras volta a defender campo do Allianz Parque e critica o Flamengo: 'Sintético ou buraco?'

O clube alviverde divulgou dados nos quais a média anual de lesões é menor em equipes que jogam no sintético, em comparação aos times que atuam em gramados naturais

Palmeiras rebateu críticas do Flamengo ao uso de grama sintéticaPalmeiras rebateu críticas do Flamengo ao uso de grama sintética - Foto: Divulgação/Allianz Parque

A "guerra" entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores continua. Nesta sexta-feira, 12, o clube paulista fez uma postagem no Instagram defendendo o gramado sintético do Allianz Parque e atacando o rival rubro-negro.

O Flamengo fez uma proposta à CBF pedindo uma padronização dos gramados e o fim do sintético até o ano de 2027. Em nota na última quinta, o Palmeiras, ao lado de clubes como Athletico-PR, Botafogo, Atlético-MG e Chapecoense, rebateu a solicitação do time carioca.

Nesta sexta, o Palmeiras mostrou argumentos no post na rede social para sair em defesa do campo sintético. O clube alviverde divulgou dados nos quais a média anual de lesões é menor em equipes que jogam no sintético, em comparação aos times que atuam em gramados naturais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por SE Palmeiras (@palmeiras)

Além disso, apontou estatísticas mostrando que a incidência de lesões, até mesmo em treinos, é menor no Palmeiras em comparação com a média de clubes da Europa. Na postagem, o Palmeiras utilizou manchetes jornalísticas e frases de jogadores, técnicos e dirigentes detonando o gramado do Maracanã, local onde o Flamengo atua.

O Palmeiras usou, inclusive, entrevistas de atletas do atual elenco flamenguista sobre o campo do Maracanã, como Jorginho, Léo Pereira e Samuel Lino. O clube alviverde ainda fez fortes críticas ao adversário carioca, sem mencionar o nome do Flamengo diretamente. "Será que o problema deles é mesmo com a qualidade do campo?", indagou o Palmeiras na postagem. "Ou o objetivo deles é prejudicar os adversários?", complementou o clube paulista.

