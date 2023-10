A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras x Atlético-MG: Onde assistir, horário e escalações As duas equipes estão lutando por posições no topo da tabela e pelas vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores

Nesta quinta-feira (19), às 19h, o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG no Allianz Parque, em São Paulo, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão lutando por posições no topo da tabela e pelas vagas diretas para a próxima edição da Copa Conmebol Libertadores.

O Palmeiras, que já liderou o campeonato em determinado momento, está passando por uma má fase. O time não vence há um mês, somando três derrotas e dois empates nas últimas cinco partidas. Além disso, o Verdão foi eliminado da Copa Libertadores em casa para o Boca Juniors, e recentemente perdeu o clássico contra o Santos de virada. Fora dos campos, a presidente Leila Pereira concedeu uma polêmica coletiva de imprensa, gerando controvérsias nos bastidores do clube. Isso intensificou a insatisfação de parte dos torcedores com a gestão do clube.

A equipe paulista, atualmente na quarta colocação com 44 pontos, tem uma diferença de 11 pontos para o líder Botafogo. Para o jogo contra o Atlético-MG, o Palmeiras enfrentará alguns desfalques importantes. O técnico Abel Ferreira foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a declarações feitas após a derrota para o Grêmio. Além disso, jogadores convocados para seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo, como Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos, podem não começar jogando. No entanto, Luan, Vanderlan e Artur podem ganhar oportunidades caso esses jogadores não estejam disponíveis.

Por outro lado, o Atlético-MG, que estava em uma sequência de recuperação no campeonato, teve seu momento interrompido na rodada anterior, quando perdeu para o Coritiba em casa, em sua primeira derrota na Arena MRV. O time mineiro ocupa atualmente a nona posição na tabela, com 40 pontos. A equipe almeja voltar ao G-6 e ao G-4, zonas de classificação para a Libertadores.

O Galo também tem seus desfalques para o confronto. O lateral-direito Mariano e o atacante Eduardo Vargas estão lesionados e não estarão disponíveis. Além disso, os meio-campistas Edenílson, Battaglia e Pedrinho não foram relacionados devido a lesões. Guilherme Arana, que estava com a seleção brasileira, deve retornar ao time para o jogo contra o Palmeiras, assim como o meia equatoriano Alan Franco. Porém, eles ainda são dúvidas para o confronto.

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Luan (Gustavo Gómez) e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur (Raphael Veiga); Kevin, Endrick e Rony

Atlético-MG: Everson, Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Guilherme Arana (Rubens), Otávio, Zaracho (Alan Franco), Igor Gomes, Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

Veja também

MUNDO Putin acusa COI de 'discriminação étnica' contra atletas russos