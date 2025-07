Palmeiras x Chelsea: veja escalações, horário e onde assistir Copa do Mundo de Clubes

A- A+

Falou em Filadélfia, o torcedor do Palmeiras abre logo um sorriso. Foi lá, no Lincoln Financial Field, que o Verdão bateu o Botafogo por 1x0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Local que, em contrapartida, traz péssimas recordações ao Chelsea-ING. Neste gramado, o time perdeu para o Flamengo por 3x1, na fase de grupos. Se a sina continuar, com os Blues sofrendo diante dos brasileiros e os palmeirenses celebrando conquistas, o palco pode ser o da classificação alviverde para as semifinais. Ingleses e brasileiros se enfrentam nesta sexta (4), às 22h, pelas quartas de final.





Escalação

O Palmeiras terá dois desfalques importantes para encarar o Chelsea. Ambos por suspensão, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez estão fora. Micael e Vanderlan, respectivamente, devem ser os substitutos.

"Pelo tamanho do jogo, posso ter oportunidade de começar jogando, então com certeza é a semana mais importante da minha vida", comentou Vanderlan. Na frente, Paulinho, autor do gol da vitória diante do Botafogo, deve seguir no banco de reservas. Por conta de uma fratura por estresse na tíbia, que sofreu no ano passado, o jogador tem atuado somente por 30 minutos em cada partida.

O jogo também marcará encontros e reencontros. Primeiro, o de Estêvão com o Chelsea. O atacante palmeirense foi vendido ao clube inglês e reforça os europeus na próxima temporada. Depois, o das equipes que disputaram a final do Mundial de Clubes de 2022 (não o deste formato atual, mas o torneio que agora é chamado de intercontinental). Na ocasião, os brasileiros perderam por 2x1.



Novidades

No lado do Chelsea, o principal nome é o do inglês Cole Palmer, com valor de mercado avaliado em R$ 770 milhões. A equipe londrina também pode apresentar uma novidade de última hora: a entrada de João Pedro. O atacante brasileiro, que estava no Brighton-ING, foi contratado nesta semana e já pode ser relacionado para o duelo diante do Palmeiras.

Segundo o zagueiro o zagueiro Colwill, o Chelsea está focado em não repetir o mesmo caminho do outro inglês que estava na competição, o Manchester City-ING, eliminado para o Al-Hilal-ARA.

"Ir o mais longe possível (no Mundial) seria incrível. No fim das contas, não estamos pensando em férias", declarou, indicando que vem se cobrando ao máximo para alcançar o ápice na carreira.

"Se você quer ser o melhor e se esforçar para alcançar as melhores coisas possíveis, precisa ser duro consigo mesmo. Tenho as pessoas certas ao meu redor que me ajudam a me impulsionar e me manter com os pés no chão para ser a melhor versão de mim mesmo", concluiu.

O vencedor do jogo entre Palmeiras e Chelsea vai pegar na semifinal o ganhador da partida entre Fluminense e Al-Hilal-ARA, que se encontram mais cedo, às 16h, em Orlando. As outras partidas das quartas de final serão no sábado (5). Às 13h, em Atlanta, o Bayern de Munique-ALE enfrenta o Paris Saint-Germain. Mais tarde, às 17h, em Nova Jersey, o Real Madrid-ESP encara o Borussia Dortmund-ALE.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Provável escalação do Chelsea: Sánchez; Reece James, Colwill e Adarabioyo; Enzo Fernández, Lavia, Dewsbury-Hall e Cucurella; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer. Técnico: Enzo Maresca.

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube), DAZN (streaming), Disney + (streaming) e Globoplay (streaming)

