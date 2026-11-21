Palmeiras x Flamengo: confira onde assistir jogo pelo Brasileirão
Cariocas podem levar o título de forma antecipada em caso de empate no confronto deste sábado (21)
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Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm travado batalhas diretas por títulos nacionais e continentais. Em 2026, a história se repetiu. Faltando três rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, os clubes terão um confronto direto, neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, que pode garantir de forma antecipada o troféu para os cariocas ou dar sobrevida aos paulistas.
O Flamengo é o líder do Brasileirão, com 79 pontos. O Palmeiras é o segundo, com 73. Basta um empate para os rubro-negros levarem a taça. O Verdão precisa ganhar não somente o duelo diante dos cariocas como também os outros dois confrontos finais, perante Chapecoense e Coritiba, para ainda ter chances de ser campeão. Mas não dependeria apenas de si.
Para ser campeão, o Palmeiras também teria de torcer para o Flamengo perder contra, coincidentemente, os mesmos adversários que enfrentarão o Verdão, mas em ordem oposta.
Poupados
Mesmo com as chances matemáticas, o Palmeiras parece mais focado nas duas finais que terá no final do ano, contra Estudiantes, pela Libertadores da América, e Grêmio, na Copa do Brasil. Contra o Flamengo, o técnico Abel Ferreira deve poupar parte dos titulares, já que a dificuldade em tirar a vantagem dos cariocas na corrida pelo título é grande.
Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo possui 98,6% de probabilidade de ser campeão, contra apenas 1,4% do Palmeiras.
“Este título está entregue, por isso agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, afirmou Abel. No lado do Flamengo, a expectativa é garantir a conquista de forma antecipada, ainda que o discurso seja cauteloso.
“No futebol não existem vantagens: existe a realidade. Nós precisamos fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos. Com certeza queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato. Vai ser um jogo competitivo e nós temos a ambição de ter um resultado positivo lá”, apontou o treinador do Flamengo, Leonardo Jardim.
No primeiro turno, no Maracanã, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3x0, com gols de Paulinho, Allan e Flaco López.
Complemento
Outros nove jogos completam a 36ª rodada. Dois deles também no sábado. Às 17h30, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Coritiba. Mais tarde, às 21h, o Cruzeiro visita a Chapecoense, na Arena Condá.
No domingo, às 16h, o Athletico encara o Remo, na Arena da Baixada. Às 18h30, o Fluminense enfrenta o Mirassol, no Maracanã. Fechando o final de semana, o Vasco pega o RB Bragantino, às 19h30, no Cícero de Souza Marques.
Na segunda-feira, Internacional e Vitória jogam no Beira-Rio, às 19h30. No Engenhão, o confronto será entre Botafogo e São Paulo, às 20h. Santos e Grêmio entram em campo às 21h, na Vila Belmiro. Na quarta-feira, o embate será entre Atlético-MG e Corinthians, na Arena MRV, às 20h.