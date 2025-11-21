Palmeiras x Flamengo: Conmebol escolhe árbitro argentino para a decisão da Libertadores
Final será realizada no próximo dia 29, às 18h30 em Lima
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo teve sua arbitragem definida pela Conmebol, nesta sexta-feira (21). O argentino Darío Herrera será o responsável por comandar o confronto do próximo dia 29.
Álbum de recordações da #GloriaEterna!— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 21, 2025
©️ Gustavo Gómez, em busca de novos momentos inesquecíveis pelo @Palmeiras. pic.twitter.com/wWLqeW19XJ
Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também argentinos, serão os assistentes. Também do mesmo país, o VAR ficará a cargo de Héctor Alberto Paletta.
Agustín Rossi e suas defesas preferidas no caminho do @Flamengo rumo à #GloriaEterna! pic.twitter.com/L8Y4gH0PV3— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 21, 2025
A decisão entre Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro, será realizado no Monumental de Lima, na capital do Peru, às 18h30. O duelo vai definir qual time brasileiro será o primeiro a conquistar a Libertadores pela quarta vez. Enquanto os paulistas ganharam em 1999, 2000 e 2021, os cariocas ergueram a taça em 1981, 2019 e 2022.
Confira o quadro de arbitragem de Palmeiras x Flamengo
- Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)
- Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
- Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina)
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
- VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
- Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
- Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
- Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
- 5to. Árbitro: Martín Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)