Libertadores

Palmeiras x Flamengo: Conmebol escolhe árbitro argentino para a decisão da Libertadores

Final será realizada no próximo dia 29, às 18h30 em Lima

Darío Herrera apitará a final da Libertadores entre Palmeiras e FlamengoDarío Herrera apitará a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo - Foto: SILVIO AVILA / AFP

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo teve sua arbitragem definida pela Conmebol, nesta sexta-feira (21). O argentino Darío Herrera será o responsável por comandar o confronto do próximo dia 29. 

Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também argentinos, serão os assistentes. Também do mesmo país, o VAR ficará a cargo de Héctor Alberto Paletta. 

A decisão entre Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro, será realizado no Monumental de Lima, na capital do Peru, às 18h30. O duelo vai definir qual time brasileiro será o primeiro a conquistar a Libertadores pela quarta vez. Enquanto os paulistas ganharam em 1999, 2000 e 2021, os cariocas ergueram a taça em 1981, 2019 e 2022.

Confira o quadro de arbitragem de Palmeiras x Flamengo

- Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)
- Assistente 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
- Assistente 2: José Miguel Savorani (Argentina)
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
- VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
- Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
- Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
- Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
- 5to. Árbitro: Martín Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)

