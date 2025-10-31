Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores 2025: saiba mais sobre data, local e ingressos
Com rubro-negro garantido na decisão, competição será decidida no fim de novembro
A final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo tem data e locais definidos. A partida será disputada no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. O Estádio Monumental será o palco da partida.
O Flamengo foi o primeiro time a garantir vaga, na quarta-feira, após segurar um empate em 0 a 0 com o Racing, na Argentina, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã. O Palmeiras se classificou graças a uma goleada épica sobre a LDU, do Equador, por 4 a 0 no Allianz Parque na quinta-feira, revertendo no agregado a derrota por 3 a 0 na ida.
O horário da partida ainda não foi definido, mas a tendência é que, como é tradicional, seja no fim da tarde. Veja tudo sobre a final:
Onde é a final da Libertadores 2025
Estádio Monumental de Lima (Peru)
Qual o dia da final da Libertadores 2025
A partida será disputada no dia 29 de novembro
Como comprar ingressos para a final da Libertadores 2025
Ainda não há esquema de venda e preços divulgados. Na segunda-feira, a Conmebol divulgou pré-cadastro para torcedores interessados na compra, que vai até o dia 30 de outubro.
Finalistas da Libertadores 2025
O Flamengo enfrenta Palmeiras
Qual horário da final da Libertadores 2025
Ainda não divulgado. A tradição é que a partida ocorra no fim da tarde.