Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores garante Brasil no próximo Mundial de Clubes

A final entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores garante o primeiro brasileiro no próximo Mundial de Clubes, que ocorrerá em 2029, em sede ainda a ser definida. A Conmebol tem direito a seis vagas para o torneio, sendo que quatro serão destinadas justamente aos campeões da principal competição continental da América do Sul.



Tanto Palmeiras quanto Flamengo estiveram na primeira edição do reformulado Mundial de Clubes, que ocorreu nos Estados Unidos, neste ano. As equipes asseguraram a vaga após conquistarem a Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente. Além deles, Fluminense e Botafogo, campeões das duas edições seguintes, também participaram do torneio nos Estados Unidos.



O formato de classificação do Mundial de Clubes pela Conmebol também assegura duas vagas por meio do ranking da Conmebol. O Palmeiras lidera, seguido pelo Racing. Entretanto, se outra equipe brasileira conquistar a Libertadores até 2029, essa classificação não poderá ser utilizada pelos demais clubes do País para garantir a vaga para o Mundial.





Em 2025, por exemplo, River Plate e Boca Juniors se classificaram para o Mundial por meio do ranking, já que somente brasileiros conquistaram a Libertadores entre 2021 e 2024. Com a final brasileira entre Palmeiras e Flamengo neste ano, o domínio do País na competição continental aumentou para sete campeões consecutivos.



Além de Palmeiras ou Flamengo, Cruz Azul, Paris Saint-Germain, Al-Ahli e Pyramids também estão garantidos no próximo torneio, que contará com 32 equipes. O Brasil busca sediar o Mundial de Clubes em 2029, mas deverá contar com a concorrência de Austrália, Catar e Estados Unidos novamente, além de uma candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos - estes que já receberão a Copa do Mundo de 2030.



A final entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá em Lima, no Peru, em 29 de novembro. Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou nessa quinta-feira, após a classificação alviverde no Allianz Parque, que a entidade tentará uma mudança da final para Brasília ou Belém junto à Conmebol. Entretanto, a tendência é que a partida não tenha seu local alterado.



Além do título da Libertadores, o campeão irá disputar a Copa Intercontinental a partir do dia 10 de dezembro, com mando a ser definido. O adversário será o Cruz Azul, campeão da Champions League da Concacaf.

