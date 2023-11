A- A+

FUTEBOL Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Escalação de Palmeiras e Internacional, que se enfrentam no Brasileirão com objetivos distintos na reta final

De olho na liderança do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Internacional às 21h na Arena Barueri, em São Paulo.



As duas equipes vivem momentos diferentes no Brasileirão: o time de Abel Ferreira precisa da vitória para tentar chegar ao topo da tabela e recuperar a moral após a derrota de 3 a 0 para o Flamengo no Maracanã.



Já o Internacional, 12º colocado e que vem de um empate em 0 a 0 com o Fluminense, quer colocar mais distância nos seis pontos que o separam da zona de rebaixamento.

A partida acontece às 21h na Arena Barueri, em São Paulo. O jogo Palmeiras x Internacional, válido pela 34ª rodada do Brasileirão, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo SporTV e pelo Premiere.

Onde assistir ao jogo Palmeiras x Internacional ao vivo

O jogo entre Palmeiras e Internacional será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere às 21h deste sábado, dia 11 de novembro.

Horário do jogo Palmeiras x Internacional

O Palmeiras é mandante nesta rodada e recebe o Internacional na Arena Barueri, em São Paulo, para partida às 21h. O jogo, da 34ª rodada do Brasileirão, também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere no Globoplay.





Escalação do Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras : Weverton; Marcos Rocha (Naves), Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, e Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Internacional

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Dalbert; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem da partida Palmeiras x Internacional

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB).

