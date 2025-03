A- A+

Paulistão Palmeiras x São Paulo: veja escalações e onde assistir O Choque-Rei vale vaga na final do Campeonato Paulista; quem avançar vai enfrentar o Corinthians na decisão

Palmeiras e São Paulo decidem a última vaga na final do Campeonato Paulista em duelo nesta segunda-feira (10). A bola rola no Allianz Parque a partir das 21h35 pela semifinal do torneio.

Quem vencer o confronto em jogo único vai enfrentar o Corinthians, que eliminou o Santos de Neymar nesse domingo (9).

Como chegam os times

As duas equipes avançaram à semifinal de formas distintas. O Palmeiras teve facilidade para superar o São Bernardo, com uma vitória por 3 a 0.

Já o São Paulo, mesmo em casa, superou o Novorizontino pelo placar mínimo.

O técnico Abel Ferreira tem como novidade para este confronto o atacante Vitor Roque, que deve iniciar no banco de reservas.

Além do centroavante, o comandante português conta com os retornos de Gustavo Gomez e Piquerez.

Já o técnico do São Paulo, Zubeldía, tem como desfalques os atletas: Pablo Maia, Hugo, Young e Rodriguinho.

Palmeiras x São Paulo: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Zubeldía.

Palmeiras x São Paulo: onde assistir?

A partida entre Palmeiras x São Paulo vai ter transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Nosso Futebol, Max, Uol Play, PlayPlus e Zapping TV (streaming).

