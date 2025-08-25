A- A+

Campeonato Brasileiro Palmeiras x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão Bola rola às 19h desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, em São Paulo

Após deixar escapar mais uma vitória no Brasileiro nos minutos finais, na Ilha do Retiro, o Sport volta a entrar em campo na noite desta segunda-feira (25) na condição de visitante. Pela 21ª rodada, o Leão terá um árduo compromisso, às 19h, no Allianz Parque, diante do Palmeiras. Enquanto o Rubro-negro segue afundado na lanterna, com 10 pontos, o Alviverde briga na parte de cima da tabela, em 3º lugar, com 39 pontos.

Em solo paulista, a equipe dirigida pelo técnico Daniel Paulista tentará encerrar um tabu. Nos últimos seis encontros entre os times, o Palmeiras venceu cinco e outro terminou em resultado de igualdade. A última vitória leonina aconteceu pela 7ª rodada da Série A de 2018. Na oportunidade, o Sport derrotou os paulistas por 3x2, no palco do confronto desta segunda.

Para dar fim ao jejum incômodo e chegar ao sexto jogo sem derrota dentro do Brasileiro, o Sport terá que lidar com duas baixas para o duelo. O lateral-esquerdo Igor Cariús e o atacante Derik Lacerda não vão poder ajudar o Leão, em São Paulo.

Cariús sofreu uma lesão na panturrilha e terá que ficar fora de combate por até quatro semanas. Com isso, Kévyson é o substituto imediato para o lado esquerdo defensivo. Já no ataque, Derik Lacerda será ausência, porque recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada. A expectativa é que Pablo seja o escolhido para ser a referência ofensiva. Entretanto, Ignacio Ramírez e Gonçalo Paciência são outras opções que correm por fora.

No mais, o restante do time a ser escolhido por Daniel Paulista deverá ser o mesmo que iniciou a partida com o São Paulo, na semana passada, na capital pernambucana.

Adversário

O Palmeiras chega ao confronto com o Sport com a moral elevada, após garantir classificação às quartas de final da Libertadores. Como está fora da Copa do Brasil, Abel Ferreira vai mandar a campo aquilo que tem de melhor, no intuito de galgar posições no Brasileiro. Uma vitória sobre o Sport leva os paulistas à segunda posição.

Sem Aníbal Moreno, suspenso, Emiliano Martínez deve entrar na cabeça de área. Ademais, Giay e Maurício também podem ser utilizados nas vagas de Khellven e Facundo Torres, respectivamente, em comparação à formação inicial que bateu o Botafogo.

Ficha técnica

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Allianz Parque (São Paulo/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Cézar Zanovelli (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere.

Veja também