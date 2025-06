A- A+

Futebol Palmeiras reage, busca empate com o Inter Miami e encara Botafogo nas oitavas do Mundial

O Palmeiras encontrou forças no momento em que ninguém esperava, arrancou um empate por 2 a 2 com alma contra o Inter Miami, mesmo depois de ser dominado por Messi, Suárez e companhia, e terminou a noite aliviado no Hard Rock Stadium, em Miami.





Os reservas Paulinho, Allan e Maurício mudaram a equipe, que perdia por 2 a 0 até os 35 do segundo tempo. Também foi fundamental a torcida, que empurrou o Palmeiras em noite de mau futebol e quando Messi e Suárez davam aula em campo.

O rival nas oitavas será o Botafogo, na Filadélfia, já que os paulistas terminaram na liderança do Grupo A e os cariocas no segundo lugar do B. O Inter Miami, que avançou na segunda colocação, pegará o poderoso Paris Saint-Germain.

Ter feito o seu pior primeiro tempo no Mundial custou caro ao Palmeiras. Mal em quase todos os aspectos, o time de Abel Ferreira não funcionou nos 45 minutos iniciais. Não foi dominado, mas não jogou, e cometeu uma série de erros tolos, ofensiva e defensivamente.

O pior deles foi o que resultou no gol de Allende, que disparou livre do meio de campo após pivô de Suárez até a grande área até marcar. Gómez errou o bote e Murilo ainda se machucou ao tentar correr atrás do meia-atacante. Uma falha gravíssima para um time que tem ambição de ir longe no Mundial.

Com exceção de Flaco López e Facundo Torres, que muito brigaram na frente, o ataque palmeirense não existiu. Raphael Veiga, que tem a preferência de Abel, mas não tem justificado a sua escalação, foi nulo. Não produziu e tornou lento o meio de campo palmeirense, que sentiu falta de Aníbal Moreno, machucado. Lucas Evangelista, o substituto, foi outro a fazer péssima apresentação no Hard Rock Stadium. Um chute de Facundo que passou rente à trave foi apenas o que produziu o time de Abel Ferreira na etapa inicial.

O segundo tempo palmeirense parecia que seria quase tão ruim quanto o primeiro. Não só não encontrou espaços como deixou Messi e Suárez à vontade para jogar, um erro que custa caro, evidentemente. Allende teve nova chance para marcar em lance parecido e não fez.

Mas Suárez fez - e foi um golaço. Ele nem costuma precisar de muito espaço para ir à rede, mas a defesa palmeirense, em noite infeliz, facilitou para o uruguaio, que driblou Bruno Fuchs e venceu Weverton com um chute forte, de canhota.

Incomodado, Abel Ferreira mexeu na equipe de uma forma que poucas vezes faz. Encheu a equipe de atacantes e viu melhora. De quase entregue, o time reagiu e buscou o empate com alma.

Foram dois reservas que deveriam ser titulares que transformaram a equipe e anotaram os gols de empate: Paulinho, após bonito passe de Allan, e Maurício. Os gols inflamaram a torcida, que cantou alto atrás de um dos gols e saiu aliviada e feliz com o empate.

FIHCA TÉCNICA

INTER MIAMI 2 X 2 PALMEIRAS

INTER MIAMI - Ustari; Weigandt, Aviles, Falcon e Allen; Allende (Picault), Redondo (Rodríguez), Busquets e Segovia (Alba); Messi e Suárez (Cremaschi). Técnico: Javier Mascherano.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Lucas Evangelista (Vitor Roque), Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão (Paulinho), Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

GOLS - Allende, aos 15 minutos do primeiro tempo; Suárez, aos 19, Paulinho, aos 35, e Maurício, aos 41 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Messi (Inter Miami).

ÁRBITRO - Szymon Marciniak (Polônia).

PÚBLICO - 60.014 presentes.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami.

