Palmeirense e filho de magnata: Quem é o piloto da F1 que superou Verstappen no GP de Miami

Lando Norris finalmente brilhou no GP de Miami, neste domingo (5), após disputar 110 corridas na Fórmula 1. O piloto da McLaren aproveitou as oportunidades e superou o holandês Max Verstappen, atual tricampeão pela RBR, para conquistar sua primeira vitória na categoria.

Com essa vitória, Norris encerrou um longo jejum de quase três anos da McLaren sem vitórias na categoria. Além disso, ele se tornou o primeiro piloto britânico a vencer desde George Russell em 2022.

O piloto se tornou o mais jovem britânico a correr pela F1 em 2019, aos 19 anos, quando estreou na Austrália. Atualmente com 24 anos, Norris engatou na modalidade depois de iniciar uma carreira em outro esporte, o hipismo. Ele é filho do empresário Adam Norris, que tem fortuna estimada em 205 milhões de libras esterlinas (equivalente a R$ 1,3 bilhão, na cotação atual), de acordo com o Daily Mail.

Norris atualmente namora a modelo e atriz portuguesa Margarida Corceiro, ex do jogador João Felix, do Barcelona. Por falar em futebol, o britânico é declarado torcedor do Palmeiras, que parabenizou seu ilustre fã pela vitória em Miami.

"A primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!", destacou o clube, em postagem nas redes sociais.

Enquanto a bola rola… a primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho!



Parabéns e saudações do #MaiorCampeãoDoBrasil #AvantiPalestra#MiamiGP https://t.co/xdLJhpu6CE — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 5, 2024

