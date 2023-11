A- A+

Skate Pâmela Rosa confirma favoritismo e vence STU Recife A medalhista de prata no Pan do Chile também conquistou o circuito nacional do STU

Sem Rayssa Leal e Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa confirmou o favoritismo, venceu a etapa Recife do STU na modalidade Street Feminino e, consequentemente, ficou com o título nacional.

Pâmela Rosa teve sua melhor pontuação na terceira volta com 77,46 pontos.

Pâmela é uma das principais skatistas do Brasil e recentemente ficou com a medalha de prata nos Jogos Pan Americanos do Chile. Ela deve representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024.

"Primeiramente agradecer a torcida que foi maravilhosa. Me senti em casa, todos meus familiares vieram. Foi um dia incrível", disse Pâmela que tem familiares de Toritama.

