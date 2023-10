Pan 2023: Brasil coleciona vitórias no basquete e hóquei sobre a grama

A- A+

Na manhã desta sexta-feira (27), o Brasil entrou em quadra no basquete feminino e no gramado do hóquei masculino e saiu vencedor em ambas competições nos Jogos Pan-Americanos 2023. Diante da Colômbia, as brasileiras bateram as adversárias sem muitas dificuldades, placar de 78x57, com o primeiro lugar garantido no Grupo B. Já no hóquei, vitória apertada sob Trinidad e Tobago por 2x1.

Basquete

Invictas na competição, o Brasil venceu mais uma partida do basquete feminino. Desta vez, a Colômbia foi o adversário, mas o resultado foi praticamente o mesmo, triunfo por uma longa margem de diferença.

O primeiro quarto parecia mostrar o contrário. As colombianas terminaram a primeira parcial na frente por 23x22. Porém, na segunda parte, as brasileira tomaram a dianteira da partida. Na volta do intervalo, as oponentes chegaram a ensaiar uma reação, que foi contida no último quarto. Destaque e cestinha brasileira da partida, a pivô Erika, ex-Sport, anotou 14 pontos.

Com 100% de aproveitamento, o Brasil está classificado para as semifinais, que acontecem neste sábado (28). As brasileiras enfrentarão as segunda colocadas do Grupo A, que até o momento são as cubanas. Todos os times estão com chances de classificação. Às 17h30, Porto Rico e Argentina se enfretam e na sequência, às 20h, Chile e Cuba entram em quadra. Quem vencer avança.

No tênis, Laura Pigossi venceu a estadunidense Jamie Loeb, enquanto Gustavo Heide derrotou o paraguaio Daniel Vallejo, ambas pelas quartas de final. Na mesma fase, a brasileira Carolina Meligeni caiu diante da argentina Lourde Carle.

Hóquei sobre a grama

Pela segunda rodada do torneio masculino de hóquei sobre a grama, o Brasil se recuperou da derrota na rodada passada diante do Canadá. Desta vez diante de Trinidad e Tobago, o brasileiros conquistaram o resultado positivo, mas não sem emoção.

No primeiro quarto, o Brasil começou bem. Stephane Smith e André Patrocínio colocaram a seleção na dianteira do placar. O marcador ficou inalterado até o terceiro período, quando Mickel Pierre diminuiu para os caribenhos. Apesar das tentativas, o placar continuou 2x1 até o apito final. No domingo (29), o seleção brasileira volta a campo para definir a classificação diante dos Estados Unidos, a partir das 17h30.

QUE GOLAÇOOOOOOO



O Brasil abriu o placar contra Trinidad e Tobago com esse lindo gol de André Patrocínio!



Assista AO VIVO e torça pela seleção de hóquei sobre a grama.

https://t.co/pgdnVV2iKi pic.twitter.com/mWrfDnQtJ6 — Time Brasil (@timebrasil) October 27, 2023

