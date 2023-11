Pan 2023: Ginástica rítmica garante dois ouros para o Brasil, nesta quinta (2)

A- A+

Na noite desta quinta-feira (2), o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes pela ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Foram dois ouros e um bronze nas finais do conjunto, além do individual geral.

Para ficar com o ouro no conjunto, a equipe brasileira formada por Bárbara Galvão, Deborah Medrado, Giovanna Oliveira, Maria Eduarda Arakaki e Nicole Duarte somou 64.450 pontos. Foram 29.050 na apresentação de três fitas e duas bolas, nesta quinta, e 35.400 pontos pelos cinco arcos, na quarta-feira (1º). O segundo lugar ficou com o México (61.750) e o bronze com os Estados Unidos (58.300).

No individual geral, coube a Bárbara Domingos ficar com a medalha dourada. Ela somou 129.550 pontos, contra 127.400 da americana Evita Griskenas, que ficou com a prata. Outra brasileira no pódio foi Maria Eduarda Alexandre. Duda, de apenas 16 anos, acumulou 127.250 para garantir o bronze.

APRESENTAÇÃO DE OURO!



Pode tocar o hino brasileiro de novo porque as meninas do Time Brasil recebem nota 64.450 e são campeãs por equipes no Pan de Santiago!



Grande dia para a Ginástica Rítmica brasileira nos Jogos Pan-americanos!



: https://t.co/b3cm40HRRs

: pic.twitter.com/AwjEhxGU9V — Time Brasil (@timebrasil) November 2, 2023

Veja também

FUTEBOL Frosinone e Sassuolo garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália