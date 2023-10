A- A+

Jogos Pan-americanos 2023 Pernambucana Carol Almeida é ouro no boxe do Pan 2023 Nesta sexta-feira (27), pernambucana venceu o combate diante da lutadora dos Estados Unidos, Jennifer Lozano, por decisão unânime

Colocando Pernambuco no lugar mais alto do pódio, a pugilista Caroline Almeida bateu a norte-americana Jennifer Lozano por decisão unânime dos juízes e garantiu a medalha de ouro no boxe. O resultado de Carol se junta ao de Bia Ferreira e Jucielen Romeu, que também conquistaram o primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos 2023.

Caroline não esperou para impor seu jogo, tomou o centro do ringue e impôs sua distância por ser mais alta e de maior envergadura. A pernambucana constantemente conseguiu encontrar a adversária nos momentos de saída, conectando bons cruzados. Dessa maneira, quatro dos cinco juízes deram vitória da Carol no primeiro round.

No assalto seguinte, apesar das tentativas da oponente, Caroline mostrou seu repertório, golpeando andando para trás, evadindo com golpes curvos e frustrando a atleta norte-americana. Nesse momento, todos os juízes apontaram vitória para o Brasil.

O terceiro round era questão de administrar o tempo, mas Caroline não deu sopa para o azar e manteve a mesma postura. Soube ler e controlar a distância, aplicando golpes de encontro, sempre com bons movimentos de tronco e cabeça para sair dos ataques da adversária.

Trajetória até o ouro

O caminho de Caroline até o lugar mais alto do pódio foi muito regular. Nas duas primeiras lutas não teve muita dificuldades, vencendo todos os rounds. O confronto contra a Colômbia, nas semifinais, foi o maior desafio para a pernambucana. Ainda assim, apenas um juiz viu vantagem para adversária, que Carol já reconhecia que seria seu maior teste. Na grande final Caroline entrou ainda mais confiante e a postura dela no ringue mostrava isso, era questão de tempo para estar no lugar mais alto do pódio, com a medalha no peito, ouvindo o hino nacional.

O ouro de Caroline representa o bom trabalho individual e também de toda equipe nacional de boxe, que consquistou 12 das 13 medalhas que disputou. A pernambucana, desde a virada do último ciclo olímpico, assumiu a posição de principal nome na categoria até 50kg. "Estou muito feliz. Meu primeiro pan, com ouro...estou sem palavras. Não poderia ser melhor. Fechei com chave de ouro, representando bem o meu País. Mais um ouro para o Brasil! Para mim, a definição do boxe na minha vida é sucesso, amor e felicidade", disse Carol.



1ª Fase - Marie Sterling (Haiti) - Decisão unâmime 5X0 - 21/10

Quartas de final - Iveth Yulliet Asprilla (Panamá) - Decisão unânime 5X0 - 24/10

Semifinal - Ingrit Victoria (Colômbia) - Decisão dividida 4X1 - 26/10

Final - Jennifer Lozano (Eua) - Decisão unânime 5x0 - 27/10



