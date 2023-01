A- A+

Futebol Pan-Americano, Copa de futebol feminino e mais: veja as principais competições esportivas em 2023 Os Jogos de 2023, em Santiago, no Chile, terão o número recorde de 33 modalidades classificatórias para Paris 2024, oito a mais que a edição de Lima, no Peru, em 2019

O ano de 2023 será decisivo para diversos atletas que sonham com uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Serão muitas competições que darão vaga ao maior torneio multiesportivo do mundo. Além disso, o calendário terá campeonatos tradicionais, com algumas decisões começando já nos primeiros meses. Confira abaixo a programação esportiva da temporada que vem. Não vai faltar esporte para torcer e assistir.

Decisões movimentam fevereiro

No dia 1º de fevereiro, começará a disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos. Campeão da Libertadores, o Flamengo representará o Brasil na competição. O favorito para levantar o caneco é o ganhador da Liga dos Campeões da temporada passada, o Real Madrid. No mesmo mês, no dia 12, haverá o Superbowl, partida que define o vencedor da Liga de Futebol Norte-Americano (NFL).

Pan-Americano e Copa do Mundo

Os Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile, terão o número recorde de 33 modalidades classificatórias para Paris 2024, oito a mais que a edição de Lima, no Peru, em 2019. A competição reunirá mais de sete mil atletas de 41 países, disputando 39 esportes pan-americanos em 61 modalidades. O Pan acontecerá entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro.

Pouco antes, em julho, os olhares do planeta estarão na Oceania. Entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, será disputada a Copa do Mundo de futebol feminino. O Brasil estará no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e um adversário que virá da repescagem (Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá). A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de julho, em Adelaide, justamente contra uma das quatro nações que ainda busca espaço na competição.

O formato é igual ao torneio masculino: oito grupos de quatro países, com os dois primeiros se classificando para o mata-mata, iniciado nas oitavas de final. A melhor campanha brasileira foi em 2007, com o vice-campeonato.

De olho nos Jogos de Paris 2024

A temporada terá diversas disputas mundiais que credenciarão os atletas para Paris 2024. Serão eles o Mundial de Handebol Masculino (11 janeiro, na Polônia e Suécia); Liga Mundial de Surfe (a partir de 29 de janeiro, no Havaí/EUA); Mundiais de Skate Street e Skate Park (29 de janeiro e 5 de fevereiro, em Sharjah, Emirados Árabes Unidos); Mundial de Judô (7 de maio, em Doha, no Catar); Jogos Mundiais de Surfe (30 de maio, em El Salvador); Mundial de Esportes Aquáticos (14 de julho, no Japão); Mundial de Vela (10 de agosto, na Holanda); Mundial de Atletismo (10 de agosto, na Hungria); Mundial de Canoagem Slalom (19 de setembro, na Inglaterra); e o Mundial de Ginástica Artística (29 de setembro, na Bélgica).

No vôlei, o ano terá os Pré-Olímpicos masculino e feminino, em setembro, dando vaga na Olimpíada aos finalistas do torneio. Além disso, em agosto, haverá a Copa do Mundo de Basquete masculina. Para garantir vaga no certame, o Brasil precisa vencer um dos jogos que fará contra Porto Rico e Estados Unidos, em fevereiro. Caso perca as duas partidas, terá de torcer para a Argentina perder seus próximos jogos ou o México perder para o Uruguai.

