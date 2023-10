A- A+

Jogos Pan-Americanos Pan-Americano tem abertura nesta sexta (20) com delegação recorde do Brasil Forte candidato a pódios, Brasil mira grande quantidade de medalhas

Antes de ressaltar todos os números que envolvem os Jogos Pan-Americanos 2023, realizados em Santiago, no Chile - quantidade de atletas, países, modalidades disputadas, entre outros -, é preciso salientar um ponto. A maior competição esportiva das Américas tem mais do que grandes estatísticas. Tradicionalmente, funciona tanto como um palco de descoberta de talentos que tempos depois brilham em Jogos Olímpicos como também de amadurecimento para esportistas já renomados que continuam esbanjando talento e, claro, medalhas. Muitas delas. De hoje até o dia 5 de novembro, a cidade chilena, conhecida por ficar centenas de metros acima do nível do mar, terá anfitriões e visitantes em um ponto ainda mais alto, o do pódio.

A abertura do evento será realizada na noite desta sexta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile. Ao todo, mais de sete mil atletas participarão do Pan, dividido em 58 moalidades (47 olímpicas e 11 não-olímpicas).

Breaking, escala esportiva e skate estrearão no Pan, após integrarem os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Outras modalidades que não estão no programa olímpico também serão disputadas no Chile, como eSports (que não entra no quadro oficial de medalhas), raquetebol, squash, boliche, esqui aquático, wakeboard, patinação artística, patinação de velocidade, pelota basca, beisebol (fora dos Jogos de Paris 2024, mas que voltará em Los Angeles 2028) e softbol.

Delegação brasileira

O Brasil terá uma delegação recorde de 621 atletas. O nadador Fernando Scheffer e a tenista Luisa Stefani serão os porta-bandeiras do País. Pernambuco será representado por 14 nomes: Amanda Lima e Kayo Santos (judô), Roberth Vieira (tiro esportivo), Pedro Queiroz (ciclismo BMX), Bruna Martinelli (vela), Caroline Almeida (boxe), Stephane Smith (hóquei), Renata Arruda e Fernanda Lima (handebol), Clarissa Rodrigues e Julia Góes (natação), além de Gleison Santos, Fernando Balotelli e Mirelle Leite (atletismo).

No Pan-Americano passado, em Lima, no Peru, o Brasil levou 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze, obtendo a maior quantidade de pódios da história e o segundo lugar geral, atrás apenas dos Estados Unidos. A expectativa em Santiago é ampliar a marca.

Além das medalhas, o Pan também garante vaga direta para os Jogos Olímpicos Paris 2024 em 21 modalidades. Outras valem pontos no ranking para classificação, como atletismo, natação e triatlo.

Onde assistir a competição?

Os Jogos Pan-Americanos 2023 terão transmissão pelo Canal Olímpico do Brasil, o streaming oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), além de exibição no canal do YouTube e Twitch da “Cazé TV”.

Veja também

SPORT Com vitória do Criciúma, derrota do Novorizontino e empate do Juventude, Sport cai para 4º