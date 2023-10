A- A+

Jogos Pan-Americanos Pan: Brasil perde para a República Dominicana e fica com a prata no vôlei feminino Com atuação abaixo da crítica, brasileiras perderam para as caribenhas por 3 sets a 0

A seleção feminina de vôlei perder a invencibilidade no jogo mais importante durante sua trajetória nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Depois de sofrer para vencer o México na fase anterior do torneio, o Brasil foi derrotado, na noite desta quinta-feira (26), por 3 sets a 0 - parciais 26/24 , 25/16 , 25/19 -, pela República Dominicana, ficando com a medalha de prata no duelo final.

O primeiro set foi de bastante equilíbrio. Brasileiras e dominicanas trocavam pontos sem deixar que uma equipe abrisse grande vantagem em quadra. A partir do décimo ponto, a República Dominicana passou a controlar o placar. O Brasil encostava, mas não conseguia passar à frente, até que as caribenhas fecharam em 26 a 24.

No segundo set foi um verdadeiro passeio das dominicanas sobre as brasileiras. Contando com erros do Brasil, as adversárias abriram 7 a 1. Logo em seguida, a diferença aumentou para oito pontos. A seleção acordou no jogo, mas a República Dominicana não deixava as brasileiras encostarem no marcador e deixou o ouro encaminhado com González fazendo 25 a 16.

Buscando a reação para ter alguma chance de reverter o confronto, o Brasil voltou para o terceiro set mais ligado. Apesar das dominicanas abrirem três de vantagem, Tainara apareceu na partida para deixar tudo igual em 10 a 10. Em seguida, depois de saque desperdiçado, a seleção viu as caribenhas se distanciarem no placar, mantendo os números favoráveis até vencerem por 25 a 19.

