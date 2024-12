Pan de 2031 promete embate de bastidores no COB entre candidaturas de São Paulo e Rio-Niterói

A- A+

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai decidir após a segunda quinzena de janeiro qual será a candidatura brasileira a concorrer para ser a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.

São Paulo já havia se lançado, mas agora tem a disputa da candidatura composta pelo Rio de Janeiro e por Niterói, que oficializaram a intenção nesta semana. As cidades fluminenses contam com um aparato recente, que serviu ao Pan do Rio-2007 e a Olimpíada do Rio-2016.

A Panam Sports, entidade principal do esporte nas Américas, estabelece o prazo de 31 de janeiro para a oficialização da candidatura brasileira. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura.

O resultado será divulgado na Assembleia Geral da Panam Sports, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai, em agosto de 2025.

A candidatura é lançada junto do compromisso assumido pelos governos federal, estadual e municipal em cumprir todos os requisitos para a competição. A candidatura de São Paulo foi oficializada em outubro de 2023, quando a última edição do Pan ainda ocorria em Santiago, no Chile. A prefeitura reiterou a intenção em uma carta durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Além da disposição para atender requisitos exigidos, a cidade de São Paulo argumenta que já recebeu grandes torneios esportivos, como a abertura da Copa do Mundo de 2014, possui estrutura para sediar o evento e alega que contará com modernização para atender toda a população paulista e turistas que acompanharão os Jogos.

Uma força-tarefa foi montada no governo municipal, com participação de representantes de cinco secretarias, além da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) e a São Paulo Turismo (SPTuris).

A coordenação é da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), que era comandada por Marta Suplicy, no lançamento da candidatura. Porém, ela deixou o governo e chegou a disputar a eleição como vice de Guilherme Boulos. Ricardo Gomyde assumiu o cargo, com a missão de conduzir os trabalhos para conquistar o Pan.

Em setembro deste ano, o presidente do COB, Paulo Wanderley, comentou a até então única candidatura, no COB Expo.

"Tenho muita confiança nessa candidatura, por tudo que São Paulo é e por tudo que será no futuro. Os Jogos Pan-Americanos são um evento de excelência e tenho a segurança de que, se aprovado, e vai ser, teremos um evento de da mais alta qualidade por aqui", declarou.

Por outro lado, o mandatário também elogiou as cidades fluminenses, após a oficialização, nesta terça-feira (5). "A candidatura compartilhada é uma tendência do Comitê Olímpico Internacional. É um evento poliesportivo. São mais de 30 campeonatos pan-americanos em uma semana, de todas as modalidades", disse, em evento no Parque Aquático Maria Lenk, um dos legados do Pan de 2007, que está sob concessão do COB até 2028. O local abriga o principal centro de treinamento de alto rendimento do País.

Enquanto São Paulo mantém o desejo de ser sede, Rio e Niterói se lançam já dispostas a exibir sua competitividade. O principal ponto apontado é que estruturas utilizadas em 2007 e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 podem ser aproveitadas.

"Temos uma vantagem comparativa que é a de não haver a necessidade de grandes investimentos. Os equipamentos esportivos estão prontos, bem cuidados, funcionais e tenho a certeza de que vamos apresentar uma candidatura com muito legado para as cidades, com muito ganho para a população e, acima de tudo, uma candidatura vencedora", argumentou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

A decisão da Assembleia será tomada depois de o novo presidente do órgão, Marco La Porta, assumir. Apesar de ele representar oposição a Paulo Wanderley, o clima entre os dois é de cooperação para a transição.

Contribui para uma decisão independente da gestão, a heterogeneidade da Assembleia. São 34 presidentes das Confederações Olímpicas de Verão e Inverno filiadas ao COB, dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI) e 19 representantes da Comissão de Atletas (CACOB).

Além do Pan de 1963, o Brasil também foi palco do evento em 2007, quando a competição foi realizada no Rio. O País participou de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos e teve o seu melhor desempenho em 2019, em Lima, quando terminou na segunda colocação.

Veja também

Fórmula 1 Verstappen volta a criticar Russell e inglês diz que foi ameaçado pelo campeão da F-1