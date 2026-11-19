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panamericano Pan de Lima-2027 oferecerá vagas diretas para Jogos Olímpicos de 2028 em 19 modalidades Entre 23 de julho e 8 de agosto de 2027, a capital do Peru sediará a vigésima edição do evento continental

Vinte e oito modalidades esportivas terão uma via de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 por meio dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, informou a Panam Sports nesta quinta-feira (19).

Entre 23 de julho e 8 de agosto de 2027, a capital do Peru sediará a vigésima edição do evento continental.

Segundo o sistema de classificação, 19 modalidades concederão vagas diretas para as Olimpíadas, "enquanto as outras nove contarão pontos ou marcas mínimas que ajudarão os atletas a conquistar sua classificação", destacou, em comunicado, a entidade que reúne os Comitês Olímpicos dos países das Américas.

As classificações diretas estarão em jogo nas seguintes modalidades: saltos ornamentais e polo aquático, handebol, escalada, hipismo, ginástica de trampolim, hóquei, pentatlo moderno, triatlo, tiro esportivo, squash, tiro com arco, tênis, tênis de mesa, remo coastal (remo costeiro), surfe e vela.

Na categoria de classificação por pontos ou marcas, estão a natação, o atletismo, o badminton, o ciclismo e o taekwondo.

Lima receberá 7.000 atletas de 41 países, que competirão em 38 esportes e 59 modalidades.

A cidade se tornará a terceira a sediar os Jogos Pan-Americanos mais de uma vez, juntando-se à Cidade do México (1955 e 1975) e à canadense Winnipeg (1967 e 1999).

A metrópole peruana, com 10 milhões de habitantes, que já havia organizado o evento em 2019, foi escolhida em 2024, após a cidade colombiana de Barranquilla perder o direito de sediar os Jogos devido ao descumprimento de cláusulas contratuais.

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